16:33 ()
Свернуть список

Ракув - Заглембе Л 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 14:45
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
10 Августа 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Ракув
Заглембе Л

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Заглембе Л, которое состоится 10 Августа 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
ПольшаМарек Папшун
История личных встреч
31.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Заглембе Л0 : 2Ракув
22.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Ракув5 : 1Заглембе Л
04.05.2024 Польша - Экстракласса 31-й тур Заглембе Л2 : 0Ракув
05.11.2023 Польша - Экстракласса 14-й тур Ракув5 : 0Заглембе Л
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Ракув1 : 1Заглембе Л
12.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Заглембе Л1 : 2Ракув
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Заглембе Л1 : 0Ракув
27.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Ракув4 : 0Заглембе Л
21.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Заглембе Л1 : 2Ракув
14.09.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Ракув2 : 1Заглембе Л
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув0 : 1
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 3 : 1Ракув
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 3Ракув
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Ракув1 : 2
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув3 : 0
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Заглембе Л1 : 1
28.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 2 : 2Заглембе Л
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 1 : 0Заглембе Л
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Заглембе Л1 : 2
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур 1 : 0Заглембе Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк410
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия37
3
Квалификация Лиги конференций
Радомяк47
4
Квалификация Лиги конференций
Видзев47
5 Нецеча47
6 Лех П36
7 Гурник З46
8 Арка45
9 Легия24
10 Погонь44
11 Корона44
12 Ракув33
13 Мотор23
14 Ягеллония23
15 Заглембе Л32
16
Зона вылета
ГКС Катовице31
17
Зона вылета
Пяст20
18
Зона вылета
Лехия3-4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close