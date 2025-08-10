Ракув - Заглембе Л 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 14:45
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
10 Августа 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Заглембе Л, которое состоится 10 Августа 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ракув
Ченстохова
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
|Марек Папшун
История личных встреч
|31.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|0 : 2
|22.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|5 : 1
|04.05.2024
|Польша - Экстракласса
|31-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|5 : 0
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 2
|14.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|1 : 0
|27.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|4 : 0
|21.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|1 : 2
|14.09.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|2 : 1
|07.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|3 : 1
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
|27.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|1 : 2
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|28.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 2
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|3
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|4
|7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Видзев
|4
|7
|5
|Нецеча
|4
|7
|6
|Лех П
|3
|6
|7
|Гурник З
|4
|6
|8
|Арка
|4
|5
|9
|Легия
|2
|4
|10
|Погонь
|4
|4
|11
|Корона
|4
|4
|12
|Ракув
|3
|3
|13
|Мотор
|2
|3
|14
|Ягеллония
|2
|3
|15
|Заглембе Л
|3
|2
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Пяст
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|3
|-4