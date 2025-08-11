Трабзонспор - Коджаэлиспор 11 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 11-08-2025 20:30
Стадион: Папара Парк (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
11 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 1-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Коджаэлиспор, которое состоится 11 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|0 : 2
|25.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|2 : 2
|18.05.2025
|Турция — Суперлига
|36-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|0 : 2
|05.05.2025
|Турция — Суперлига
|34-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гёзтепе
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Галатасарай
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Антальяспор
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Самсунспор
|1
|3
|5
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|6
|Фатих Карагюмрюк
|0
|0
|7
|Аланьяспор
|0
|0
|8
|Эюпспор
|0
|0
|9
|Коньяспор
|0
|0
|10
|Фенербахче
|0
|0
|11
|Трабзонспор
|0
|0
|12
|Кайсериспор
|0
|0
|13
|Бешикташ
|0
|0
|14
|Коджаэлиспор
|0
|0
|15
|Касымпаша
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Ризеспор
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Газиантеп
|1
|0