Трабзонспор - Коджаэлиспор 11 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 11-08-2025 20:30
Стадион: Папара Парк (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
11 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 1-й тур
Трабзонспор
Коджаэлиспор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Коджаэлиспор, которое состоится 11 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Трабзонспор
Трабзон
Коджаэлиспор
30.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур 0 : 2Трабзонспор
25.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур Трабзонспор2 : 2
18.05.2025 Турция — Суперлига 36-й тур 1 : 1Трабзонспор
10.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур Трабзонспор0 : 2
05.05.2025 Турция — Суперлига 34-й тур 1 : 1Трабзонспор
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гёзтепе13
2
Лига чемпионов
Галатасарай13
3
Лига Европы
Антальяспор13
4
Лига конференций
Самсунспор13
5 Истанбул Башакшехир00
6 Фатих Карагюмрюк00
7 Аланьяспор00
8 Эюпспор00
9 Коньяспор00
10 Фенербахче00
11 Трабзонспор00
12 Кайсериспор00
13 Бешикташ00
14 Коджаэлиспор00
15 Касымпаша10
16
Зона вылета
Генчлербирлиги10
17
Зона вылета
Ризеспор10
18
Зона вылета
Газиантеп10

