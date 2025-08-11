00:31 ()
Свернуть список

Лехия - Мотор 11 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 11-08-2025 19:00
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
11 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Лехия
Мотор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Мотор, которое состоится 11 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лехия
Гданьск
Мотор
Люблин
История личных встреч
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Мотор1 : 1Лехия
26.07.2024 Польша — Экстракласса 2-й тур Лехия0 : 2Мотор
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 2 : 2Лехия
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Лехия3 : 4
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 2 : 1Лехия
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Лехия2 : 3
17.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур 3 : 3Лехия
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 4 : 1Мотор
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Мотор1 : 0
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 3Мотор
18.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Мотор1 : 0
14.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур 3 : 0Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк410
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия47
3
Квалификация Лиги конференций
Радомяк47
4
Квалификация Лиги конференций
Видзев47
5 Нецеча47
6 Лех П36
7 Ягеллония36
8 Гурник З46
9 Арка45
10 Легия24
11 Погонь44
12 Корона44
13 Ракув33
14 Мотор23
15 Заглембе Л32
16
Зона вылета
ГКС Катовице31
17
Зона вылета
Пяст20
18
Зона вылета
Лехия3-4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close