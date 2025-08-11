Лехия - Мотор 11 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 11-08-2025 19:00
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
11 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Мотор, которое состоится 11 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лехия
Гданьск
Мотор
Люблин
История личных встреч
|01.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 1
|26.07.2024
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|0 : 2
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 2
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|3 : 4
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
|17.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|3 : 3
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|4 : 1
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|1 : 0
|14.05.2025
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|4
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|4
|7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Видзев
|4
|7
|5
|Нецеча
|4
|7
|6
|Лех П
|3
|6
|7
|Ягеллония
|3
|6
|8
|Гурник З
|4
|6
|9
|Арка
|4
|5
|10
|Легия
|2
|4
|11
|Погонь
|4
|4
|12
|Корона
|4
|4
|13
|Ракув
|3
|3
|14
|Мотор
|2
|3
|15
|Заглембе Л
|3
|2
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Пяст
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|3
|-4