Ширак - Пюник 11 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 11-08-2025 18:00
11 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ширак - Пюник, которое состоится 11 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ширак
Гюмри
Пюник
Ереван
История личных встреч
|14.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|23-й тур
|6 : 1
|28.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|04.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|28.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|25.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|02.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 4
|01.03.2023
|Армения - Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 1
|21.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|03.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 0
|27.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 0 Т
|17.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 0
|03.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 1
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|17.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|10.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Урарту
|2
|4
| 2
Лига конференций
|Ван
|2
|4
| 3
Лига конференций
|Ноа
|1
|3
|4
|Пюник
|1
|3
|5
|Арарат
|2
|1
|6
|Гандзасар
|2
|1
|7
|Арарат-Армения
|1
|1
|8
|БКМА
|1
|1
|9
|Алашкерт
|1
|0
| 10
Зона вылета
|Ширак
|1
|0