Ширак - Пюник 11 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 11-08-2025 18:00
11 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 2-й тур
Ширак
Пюник

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ширак - Пюник, которое состоится 11 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ширак
Гюмри
Пюник
Ереван
История личных встреч
14.03.2025 Армения — Премьер-лига 23-й тур Пюник6 : 1Ширак
28.11.2024 Армения — Премьер-лига 18-й тур Ширак1 : 0Пюник
01.09.2024 Армения — Премьер-лига 5-й тур Пюник2 : 0Ширак
25.05.2024 Армения - Премьер-лига 36-й тур Ширак0 : 1Пюник
04.04.2024 Армения - Премьер-лига 27-й тур Пюник1 : 1Ширак
28.11.2023 Армения - Премьер-лига 18-й тур Ширак1 : 1Пюник
25.09.2023 Армения - Премьер-лига 9-й тур Пюник1 : 0Ширак
02.05.2023 Армения - Премьер-лига 30-й тур Ширак0 : 4Пюник
01.03.2023 Армения - Премьер-лига 21-й тур Пюник4 : 1Ширак
21.10.2022 Армения - Премьер-лига 12-й тур Ширак0 : 1Пюник
03.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 4 : 0Ширак
27.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Ширак3 : 0 Т
17.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур 1 : 0Ширак
10.05.2025 Армения — Премьер-лига 30-й тур Ширак4 : 0
03.05.2025 Армения — Премьер-лига 29-й тур 5 : 1Ширак
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Пюник
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1Пюник
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Пюник2 : 1
17.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Пюник5 : 0
10.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Пюник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту24
2
Лига конференций
Ван24
3
Лига конференций
Ноа13
4 Пюник13
5 Арарат21
6 Гандзасар21
7 Арарат-Армения11
8 БКМА11
9 Алашкерт10
10
Зона вылета
Ширак10

