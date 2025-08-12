01:17 ()
Акрон - ЦСКА 12 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 12-08-2025 15:15
12 Августа 2025 года в 16:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур
Акрон
ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - ЦСКА, которое состоится 12 Августа 2025 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Акрон1 : 2ЦСКА
24.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА4 : 0Акрон
08.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Акрон
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Акрон1 : 1
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Акрон2 : 1
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 4Акрон
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Акрон1 : 1
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур ЦСКА5 : 1
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур ЦСКА1 : 2
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 1ЦСКА
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур 0 : 1ЦСКА
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур ЦСКА2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Акрон» — ЦСКА. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Рубин13
2 Зенит13
3 Ахмат10
4 Оренбург10
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М13
2 Крылья Советов13
3 Сочи10
4 Краснодар10
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо Мх13
3 Пари Нижний Новгород10
4 Ростов10
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА13
2 Акрон13
3 Локомотив М10
4 Балтика10

