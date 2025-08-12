Зенит - Рубин 12 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 12-08-2025 17:30
12 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Рубин, которое состоится 12 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|4 : 0
|17.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|27.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|24.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|28.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|3 : 2
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 3
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|0 : 2
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|7 : 1
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|1 : 2
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 3
|04.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|5 : 1
|31.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Зенит» — «Рубин». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Рубин
|1
|3
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Ахмат
|1
|0
|4
|Оренбург
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|3
|2
|Крылья Советов
|1
|3
|3
|Сочи
|1
|0
|4
|Краснодар
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Динамо Мх
|1
|3
|3
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|4
|Ростов
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|1
|3
|2
|Акрон
|1
|3
|3
|Локомотив М
|1
|0
|4
|Балтика
|1
|0