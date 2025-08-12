01:17 ()
Зенит - Рубин 12 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 12-08-2025 17:30
12 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур
Зенит
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Рубин, которое состоится 12 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин2 : 2Зенит
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Зенит1 : 0Рубин
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Зенит4 : 0Рубин
17.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Зенит2 : 0Рубин
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Рубин0 : 1Зенит
27.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин0 : 4Зенит
24.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Зенит0 : 2Рубин
17.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин0 : 3Зенит
28.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Зенит3 : 2Рубин
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Рубин1 : 3Зенит
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Зенит
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур 0 : 2Зенит
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит1 : 1
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Зенит7 : 1
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 1 : 2Зенит
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 5 : 1Рубин
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Рубин1 : 3
04.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин2 : 1
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур 5 : 1Рубин
31.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Рубин2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Зенит» — «Рубин». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Рубин13
2 Зенит13
3 Ахмат10
4 Оренбург10
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М13
2 Крылья Советов13
3 Сочи10
4 Краснодар10
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо Мх13
3 Пари Нижний Новгород10
4 Ростов10
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА13
2 Акрон13
3 Локомотив М10
4 Балтика10

Отзывы и комментарии к матчу

