Спартак М - Динамо Мх 12 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 12-08-2025 19:45
12 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо Мх, которое состоится 12 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|11.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
|15.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|2 : 1
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|0 : 0
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|08.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Рубин
|1
|3
|2
|Зенит
|1
|3
|3
|Ахмат
|1
|0
|4
|Оренбург
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|3
|2
|Крылья Советов
|1
|3
|3
|Сочи
|1
|0
|4
|Краснодар
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Динамо Мх
|1
|3
|3
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|4
|Ростов
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|1
|3
|2
|Акрон
|1
|3
|3
|Локомотив М
|1
|0
|4
|Балтика
|1
|0