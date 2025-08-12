01:17 ()
Спартак М - Динамо Мх 12 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 12-08-2025 19:45
12 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур
Спартак М
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо Мх, которое состоится 12 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М1 : 0Динамо Мх
11.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Спартак М1 : 2Динамо Мх
22.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Динамо Мх0 : 1Спартак М
15.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо Мх1 : 1Спартак М
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Спартак М0 : 1Динамо Мх
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 4 : 2Спартак М
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур 2 : 1Спартак М
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Спартак М
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Спартак М0 : 0
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур 0 : 2Спартак М
08.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Динамо Мх1 : 1
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Динамо Мх1 : 0
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Динамо Мх1 : 0
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Динамо Мх
19.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М1 : 0Динамо Мх
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Рубин13
2 Зенит13
3 Ахмат10
4 Оренбург10
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М13
2 Крылья Советов13
3 Сочи10
4 Краснодар10
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо Мх13
3 Пари Нижний Новгород10
4 Ростов10
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА13
2 Акрон13
3 Локомотив М10
4 Балтика10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
