Копенгаген - Мальмё 12 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 12-08-2025 19:00
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
12 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Копенгаген
Мальмё

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Мальмё, которое состоится 12 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Мальмё
Мальмё, Швеция
42 Хорватия вр Доминик Котарски
13 Мексика зщ Родриго Хуэскас
5 Бразилия зщ Габриэл Перейра
6 Греция зщ Пантелис Хацидиакос
15 Перу зщ Маркос Лопес
10 Норвегия пз Мохамед Эльюнусси
7 Швеция пз Виктор Классон
12 Дания пз Лукас Лерагер
27 Дания пз Томас Дилейни
9 Германия нп Юссуфа Мукоко
11 Швеция нп Джордан Ларссон
30 Швеция вр Робин Ольсен
19 Норвегия зщ Колин Рёслер
18 Швеция зщ Понтус Янссон
5 Сербия зщ Андрей Джурич
17 Дания зщ Йенс Ларсен
25 Бразилия зщ Габриэл Бузанелло
38 Швеция пз Уго Болин
23 Норвегия пз Лассер Йонсен
40 Швеция пз Кенан Бусуладжич
29 Черногория нп Сеад Хакшабанович
22 Швеция нп Таха Али
Главные тренеры
Дания Якоб Неэструп
Швеция Хенрик Рюдстрём
История личных встреч
05.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Мальмё0 : 0Копенгаген
12.12.2019 Лига Европы Группа B. 6-й тур Копенгаген0 : 1Мальмё
03.10.2019 Лига Европы Группа B. 2-й тур Мальмё1 : 1Копенгаген
08.08.2025 Дания — Суперлига 4-й тур Копенгаген2 : 3
05.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Мальмё0 : 0Копенгаген
01.08.2025 Дания — Суперлига 3-й тур 0 : 2Копенгаген
29.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Копенгаген
26.07.2025 Дания — Суперлига 2-й тур Копенгаген2 : 0
09.08.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 19-й тур Мальмё1 : 3
05.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Мальмё0 : 0Копенгаген
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Мальмё1 : 0
26.07.2025 Швеция — Аллсвенскан — 2025 17-й тур 2 : 3Мальмё
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 4Мальмё
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 3 : 0
Ноа
Ференцварош
1 : 2 4 : 3
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 5 : 1
Копенгаген
Дрита
2 : 0 0 : 1
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 1 : 3
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 3 : 0
РФШ
Мальмё
1 : 4 1 : 0
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 1 : 2
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 2 : 2
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 0 : 1
Риека
Лудогорец
0 : 0 3 : 1 ДВ
Рейнджерс
Панатинаикос
2 : 0 1 : 1
Бранн
Ред Булл Зальцбург
1 : 4 1 : 1
Шелбурн
Карабах
0 : 3 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Мальмё
Копенгаген
0 : 0 12.08
Динамо К
Пафос
0 : 1 12.08
Шкендия
Карабах
0 : 1 12.08
Рейнджерс
Виктория Пльзень
3 : 0 12.08
Кайрат
Слован Бр
1 : 0 12.08
Команда12
Ред Булл Зальцбург
Брюгге
0 : 1 12.08
Лудогорец
Ференцварош
0 : 0 12.08
Лех П
Црвена Звезда
1 : 3 12.08
Фейеноорд
Фенербахче
2 : 1 12.08
Ницца
Бенфика
0 : 2 12.08
Раунд плей-офф
Команда12
Rangers/Viktoria Plzen
Salzburg/Club Brugge
19.0819.08
Feyenoord/Fenerbahce
Nice/Benfica
19.0819.08
Lech Poznan/FK Crvena Zvezda
Dynamo Kyiv/Pafos FC
19.0819.08
Селтик
Kairat Almaty/Slovan Bratislav
19.0826.08
Команда12
Ludogorets Razgrad/Ferencvaros
KF Shkendija/Qarabag FK
19.0819.08
Базель
Malmoe FF/FC Koebenhavn
19.0826.08
Будё-Глимт
Штурм
20.0826.08

