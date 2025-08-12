Ференцварош - Лудогорец 12 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 12-08-2025 20:15
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 23698
12 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Лудогорец, которое состоится 12 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
|Робби Кин
|Руй Мота
История личных встреч
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|12.12.2019
|Лига Европы
|Группа H. 6-й тур
|1 : 1
|03.10.2019
|Лига Европы
|Группа H. 2-й тур
|0 : 3
|17.07.2019
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3
|10.07.2019
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|09.08.2025
|Венгрия — OTP Банк Лига
|3-й тур
|1 : 4
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|02.08.2025
|Венгрия — OTP Банк Лига
|2-й тур
|3 : 0
|30.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 3
|26.07.2025
|Венгрия — OTP Банк Лига
|1-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Болгария — Первая лига
|4-й тур
|0 : 3
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|02.08.2025
|Болгария — Первая лига
|3-й тур
|2 : 1
|30.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|25.07.2025
|Болгария — Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Милсами
|1 : 0
|0 : 0
| Иберия 1999
Мальмё
|1 : 3
|3 : 1
| Ноа
Будучность
|1 : 0
|2 : 2
| Левадия
РФШ
|0 : 1
|1 : 0
| Олимпия Л
Кайрат
|1 : 1
|2 : 0
| ТНС
Шкендия
|0 : 0
|2 : 1 ДВ
| Викингур Г
Линкольн
|2 : 3
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Дрита
Дифферданж
|1 : 0
|2 : 3
| Виртус
Зриньски
|0 : 2
|2 : 1
| Эгнатия
Брейдаблик
|1 : 0
|5 : 0
| Жальгирис
Хамрун Спартанс
|2 : 0
|2 : 0 11 : 10
| Лудогорец
Динамо Мн
|1 : 0
|2 : 2 ДВ
| ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|2 : 1
| Шелбурн
Линфилд
|1 : 0
|1 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Кайрат
|2 : 0
|3 : 0
| Ноа
Ференцварош
|1 : 2
|4 : 3
| Линкольн
Црвена Звезда
|0 : 1
|5 : 1
| Копенгаген
Дрита
|2 : 0
|0 : 1
| Виктория Пльзень
Серветт
|0 : 1
|1 : 3
| Пафос
Маккаби Т-А
|1 : 1
|0 : 1
| Хамрун Спартанс
Динамо К
|0 : 3
|3 : 0
| РФШ
Мальмё
|1 : 4
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Шкендия
ФКСБ
|1 : 0
|1 : 2
| Слован Бр
Зриньски
|4 : 0
|2 : 2
| Лех П
Брейдаблик
|7 : 1
|0 : 1
| Риека
Лудогорец
|0 : 0
|3 : 1 ДВ
| Рейнджерс
Панатинаикос
|2 : 0
|1 : 1
| Бранн
Ред Булл Зальцбург
|1 : 4
|1 : 1
| Шелбурн
Карабах
|0 : 3
|1 : 0
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Мальмё
Копенгаген
|0 : 0
|12.08
| Динамо К
Пафос
|0 : 1
|12.08
| Шкендия
Карабах
|0 : 1
|12.08
| Рейнджерс
Виктория Пльзень
|3 : 0
|12.08
| Кайрат
Слован Бр
|1 : 0
|12.08
|Команда
|1
|2
| Ред Булл Зальцбург
Брюгге
|0 : 1
|12.08
| Лудогорец
Ференцварош
|0 : 0
|12.08
| Лех П
Црвена Звезда
|1 : 3
|12.08
| Фейеноорд
Фенербахче
|2 : 1
|12.08
| Ницца
Бенфика
|0 : 2
|12.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Rangers/Viktoria Plzen
Salzburg/Club Brugge
|19.08
|19.08
| Feyenoord/Fenerbahce
Nice/Benfica
|19.08
|19.08
| Lech Poznan/FK Crvena Zvezda
Dynamo Kyiv/Pafos FC
|19.08
|19.08
| Селтик
Kairat Almaty/Slovan Bratislav
|19.08
|26.08
|Команда
|1
|2
| Ludogorets Razgrad/Ferencvaros
KF Shkendija/Qarabag FK
|19.08
|19.08
| Базель
Malmoe FF/FC Koebenhavn
|19.08
|26.08
| Будё-Глимт
Штурм
|20.08
|26.08