Грассхоппер - Бавария 12 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 12-08-2025 18:00
12 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грассхоппер - Бавария, которое состоится 12 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грассхоппер
Цюрих, Швейцария
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
|Венсан Компани
История личных встреч
|10.08.2025
|Швейцария — Суперлига
|3-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Швейцария — Суперлига
|2-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Швейцария — Суперлига
|1-й тур
|2 : 3
|22.05.2025
|Швейцария — Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 38-й тур
|2 : 0
|17.05.2025
|Швейцария — Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 37-й тур
|2 : 1
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|2 : 0
|29.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|2 : 4
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0