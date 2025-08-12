01:19 ()
Грассхоппер - Бавария 12 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 12-08-2025 18:00
12 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Грассхоппер
Бавария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грассхоппер - Бавария, которое состоится 12 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грассхоппер
Цюрих, Швейцария
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
10.08.2025 Швейцария — Суперлига 3-й тур 1 : 1Грассхоппер
02.08.2025 Швейцария — Суперлига 2-й тур 2 : 1Грассхоппер
26.07.2025 Швейцария — Суперлига 1-й тур Грассхоппер2 : 3
22.05.2025 Швейцария — Суперлига Плей-офф за право остаться. 38-й тур Грассхоппер2 : 0
17.05.2025 Швейцария — Суперлига Плей-офф за право остаться. 37-й тур 2 : 1Грассхоппер
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бавария4 : 0
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бавария2 : 1
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала 2 : 0Бавария
29.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 2 : 4Бавария
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа C. 3-й тур 1 : 0Бавария

