ПСЖ - Тоттенхэм 13 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 13-08-2025 21:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
13 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок УЕФА 2025, Финал
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
ПСЖ
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 13 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок УЕФА 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
14 Франция нп Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
6 Португалия пз Жоау Пальинья
20 Гана пз Мохаммед Кудус
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
28 Франция пз Вильсон Одобер
9 Бразилия нп Ришарлисон
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Дания Томас Франк
История личных встреч
23.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 США Тоттенхэм Хотспур4 : 2ПСЖ
13.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Финал 3 : 0ПСЖ
09.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/2 финала ПСЖ4 : 0
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала ПСЖ2 : 0
29.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала ПСЖ4 : 0
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 3-й тур 0 : 2ПСЖ
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Тоттенхэм Хотспур
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Тоттенхэм Хотспур
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Тоттенхэм Хотспур2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Суперкубок УЕФА — 2025: «ПСЖ» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

