ПСЖ - Тоттенхэм 13 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 13-08-2025 21:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
13 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок УЕФА 2025, Финал
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 13 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок УЕФА 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|9
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Томас Франк
История личных встреч
|23.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|США
|4 : 2
|13.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Финал
|3 : 0
|09.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|4 : 0
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|2 : 0
|29.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|4 : 0
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 3-й тур
|0 : 2
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Суперкубок УЕФА — 2025: «ПСЖ» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.