Локомотив М - Балтика 13 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 13-08-2025 17:30
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
13 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Балтика, которое состоится 13 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|1 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|21.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 2
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 3
|15.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|4 : 1
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1 6 : 7
|28.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 2
|03.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 1
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 3
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|0 : 0
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|0 : 2
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 0
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Локомотив» — «Балтика». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Рубин
|2
|3
|3
|Ахмат
|1
|0
|4
|Оренбург
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|3
|2
|Крылья Советов
|1
|3
|3
|Сочи
|1
|0
|4
|Краснодар
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Динамо Мх
|1
|3
|3
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|4
|Ростов
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|2
|6
|2
|ЦСКА
|2
|3
|3
|Локомотив М
|1
|0
|4
|Балтика
|1
|0