Локомотив М - Балтика 13 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 13-08-2025 17:30
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
13 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
Локомотив М
Балтика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Балтика, которое состоится 13 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Балтика1 : 0Локомотив М
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Локомотив М4 : 1Балтика
21.06.2024 Россия — МФЛ Группа А Балтика3 : 2Локомотив М
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Балтика1 : 3Локомотив М
15.03.2024 Россия — МФЛ Группа А Локомотив М4 : 1Балтика
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Локомотив М1 : 1 6 : 7Балтика
28.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Балтика2 : 2Локомотив М
03.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М3 : 2Балтика
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М0 : 1Балтика
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Балтика1 : 1 4 : 1Локомотив М
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М4 : 2
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Локомотив М1 : 3
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Локомотив М
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур 0 : 0Локомотив М
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур 2 : 1Локомотив М
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Балтика
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Балтика0 : 2
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Балтика3 : 2
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур 2 : 0Балтика
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур 2 : 1Балтика
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Локомотив» — «Балтика». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит26
2 Рубин23
3 Ахмат10
4 Оренбург10
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М13
2 Крылья Советов13
3 Сочи10
4 Краснодар10
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо Мх13
3 Пари Нижний Новгород10
4 Ростов10
Группа D
КомандаИО
1 Акрон26
2 ЦСКА23
3 Локомотив М10
4 Балтика10

