Истанбул Башакшехир - Викинг 13 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 13-08-2025 18:00
Стадион: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция), вместимость: 17319
13 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Истанбул Башакшехир
Викинг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Истанбул Башакшехир - Викинг, которое состоится 13 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Башакшехир Фатих Терим (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Викинг
Ставангер, Норвегия
Главные тренеры
Турция Чагдаш Атан
История личных встреч
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Викинг1 : 3Истанбул Башакшехир
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Истанбул Башакшехир4 : 0
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Истанбул Башакшехир
30.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур 2 : 0Истанбул Башакшехир
25.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур Истанбул Башакшехир2 : 3
10.08.2025 Норвегия — Элитсерия 17-й тур 1 : 2Викинг
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Викинг1 : 3Истанбул Башакшехир
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 5Викинг
27.07.2025 Норвегия — Элитсерия 15-й тур 1 : 3Викинг
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Викинг7 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сент-Джозефс
Клифтонвилл
2 : 2 2 : 3 ДВ
Флориана
Хаверфордуэст Каунти
2 : 1 2 : 3
Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
2 : 0 2 : 3
Мэгпис
Пайде
2 : 3 4 : 1
Торпедо Кт
Ордабасы
4 : 3 1 : 1
Кауно Жальгирис
Пенибонт
3 : 0 1 : 1
СИК
КИ Клаксвик
1 : 2 2 : 0
Урарту
Неман
1 : 2 4 : 0
Расинг Л
Дила
1 : 2 1 : 0
Нымме Калью
Партизани
1 : 1 0 : 1 ДВ
Биркиркара
Петрокуб
1 : 0 3 : 0
Влажния
Даугавпилс
0 : 1 2 : 4
Команда12
Дечич
Силекс
2 : 0 2 : 1
Торпедо-БелАЗ
Работнички
3 : 0 0 : 1
Малишева
Викингур Р
0 : 1 8 : 0
Вардар
Ла Фиорита
3 : 0 2 : 2
Сутьеска
Динамо-Брест
1 : 2 0 : 2
Железничар
Копер
1 : 1 3 : 1
Сент-Патрикс
Хегельманн
1 : 0 0 : 2
Рунавик
ХИК
4 : 0 5 : 0 ДВ
Ларн
Ауда
0 : 0 2 : 2 2 : 4
Тре Фиори
Пюник
1 : 0 5 : 0
Борац Б-Л
Санта-Колома
1 : 4 0 : 2
Валур
Флора
3 : 0 1 : 2
2-й квалификационный раунд
Команда12
Балкани
Флориана
4 : 2 1 : 1
Зиря
Хайдук
1 : 1 2 : 1 ДВ
Левадия
Иберия 1999
1 : 0 2 : 2 ДВ
Силькеборг
Акюрейри
1 : 1 2 : 3 ДВ
ТНС
Дифферданж
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Интер Клуб Эскальдес
4 : 2 1 : 1
Будучность
Милсами
0 : 0 2 : 1
Астана
Зимбру
1 : 1 0 : 2
Атлетик Клуб Эскальдес
Динамо Т
1 : 2 1 : 1 ДВ
Пайде
АИК
0 : 2 6 : 0
Араз-Нахчыван
Арис
2 : 1 2 : 2
Арда
ХИК
0 : 0 2 : 2 3 : 4
ДАК 1904
Urartu FC/Neman Grodno
24.0731.07
Сент-Джозефс
Шэмрок Роверс
0 : 4 0 : 0
Актобе
Спарта П
2 : 1 4 : 0
Кауно Жальгирис
Валур
1 : 1 1 : 2
Арарат-Армения
Университатя
0 : 0 1 : 2 ДВ
Пюник
Дьёр
2 : 1 3 : 1
Ильвес
АЗ Алкмар
4 : 3 5 : 0
Арис
Академия Пушкаша
3 : 2 0 : 2
Хайбернианс
Спартак Тр
1 : 2 5 : 1
Русенборг
Банга
5 : 0 0 : 2
Жальгирис
Линфилд
0 : 0 2 : 0
Омония
Торпедо Кт
1 : 0 0 : 4
Черно море
Истанбул Башакшехир
0 : 1 4 : 0
Полесье
Санта-Колома
1 : 2 1 : 4
Команда12
Нови Пазар
Ягеллония
1 : 2 3 : 1
Хаммарбю
Шарлеруа
0 : 0 1 : 2 ДВ
Рига
Дила
2 : 1 3 : 3
Викинг
Копер
7 : 0 3 : 5
Александрия
Партизан
0 : 2 4 : 0
Петрокуб
Сабах
0 : 2 4 : 1
Вадуц
Дангэннон Свифтс
0 : 1 0 : 3 ДВ
Торпедо-БелАЗ
Маккаби Х
1 : 1 3 : 0
Раднички К
КИ Клаксвик
0 : 0 1 : 0
Вараждин
Санта-Клара
2 : 1 2 : 0
Пакш
Марибор
1 : 0 1 : 1
АЕК Афины
Хапоэль Б-Ш
1 : 0 0 : 0
Кошице
Неман
2 : 3 1 : 1
Сутьеска
Бейтар
1 : 2 5 : 2
Вардар
Лозанна
2 : 1 5 : 0
Влажния
Викингур Р
2 : 1 4 : 2 ДВ
Аустрия В
Спаэри
2 : 0 0 : 5
Сент-Патрикс
Нымме Калью
1 : 0 2 : 2 ДВ
ХБ Торсхавн
Брондбю
1 : 1 1 : 0
Данди Юнайтед
УНА Штрассен
1 : 0 0 : 1
Динамо Мн
Эгнатия
0 : 2 1 : 0
Дечич
Рапид В
0 : 2 4 : 2
Ракув
Жилина
3 : 0 1 : 3
Сараево
Университатя Кр
2 : 1 4 : 0
Ларн
Приштина
0 : 0 1 : 1 4 : 5
3-й квалификационный раунд
Команда12
КИ Клаксвик
Неман
2 : 0 14.08
Кауно Жальгирис
Арда
0 : 1 14.08
Милсами
Виртус
3 : 2 14.08
Арис
АЕК Афины
2 : 2 14.08
Араз-Нахчыван
Омония
0 : 4 14.08
Русенборг
Хаммарбю
0 : 0 14.08
Баник Острава
Аустрия В
4 : 3 14.08
Викинг
Истанбул Башакшехир
1 : 3 13.08
АИК
Дьёр
2 : 1 14.08
Рига
Бейтар
3 : 0 14.08
Силькеборг
Ягеллония
0 : 1 14.08
Спарта П
Арарат-Армения
4 : 1 14.08
Дифферданж
Левадия
2 : 3 14.08
Викингур Г
Линфилд
2 : 1 14.08
Андерлехт
Шериф
3 : 0 14.08
Команда12
Полесье
Пакш
3 : 0 14.08
Левски
Сабах
1 : 0 14.08
АЗ Алкмар
Вадуц
3 : 0 14.08
Олимпия Л
Эгнатия
0 : 0 14.08
Лозанна
Астана
3 : 1 14.08
Университатя Кр
Спартак Тр
3 : 0 14.08
Лугано
Целе
0 : 5 14.08
Балкани
Шэмрок Роверс
1 : 0 14.08
Сент-Патрикс
Бешикташ
1 : 4 14.08
Викингур Р
Брондбю
3 : 0 14.08
Хайдук
Динамо Т
2 : 1 14.08
Рапид В
Данди Юнайтед
2 : 2 14.08
Партизан
Хайберниан
0 : 2 14.08
Ларн
Санта-Клара
0 : 3 14.08
Ракув
Маккаби Х
0 : 1 14.08
Раунд плей-офф
Команда12
Страсбург
Vikingur Reykjavik/Broendby IF
21.0828.08
PAOK Thessaloniki FC/Wolfsberg
Araz PFK/Omonia Nicosia
21.0821.08
Haecken/Brann
CFR Cluj/Braga
21.0821.08
Lausanne/FC Astana
St. Patrick's Athletic/Besikta
21.0821.08
Larne/Santa Clara
Ballkani/Shamrock Rovers
21.0821.08
Кристал Пэлас
Fredrikstad/FC Midtjylland
21.0828.08
Lugano/NK Celje
Banik Ostrava/Austria Wien
21.0821.08
Partizan Beograd/Hibernian
AEK Larnaca/Legia Warszawa
21.0821.08
Rakow Czestochowa/Maccabi Haif
FK Kauno Zalgiris/Arda Kardzha
21.0821.08
Levski Sofia/Sabah FK
AZ Alkmaar/FC Vaduz
21.0821.08
Rosenborg/Hammarby
Майнц
21.0828.08
Viking/Istanbul Basaksehir
Universitatea Craiova/Spartak
21.0821.08
Команда12
Sparta Prague/Ararat Armenia
Riga FC/Beitar Jerusalem
21.0821.08
Polissya Zhytomyr/Paksi SE
Фиорентина
21.0828.08
Anderlecht/FC Sheriff
Aris Limassol/AEK Athens
21.0821.08
Klaksvik/Neman Grodno
Райо Вальекано
21.0828.08
Hamrun Spartans/Maccabi Tel Av
RFS/KuPS
21.0821.08
Silkeborg/Jagiellonia Bialysto
Hajduk Split/FC Dinamo City
21.0821.08
Panathinaikos/Shakhtar Donetsk
Servette/FC Utrecht
21.0821.08
AIK/Gyori ETO
Rapid Wien/Dundee United
21.0821.08
FC FCSB/Drita
FC Differdange 03/FCI Levadia
21.0821.08
Olimpija Ljubljana/Egnatia
Lincoln Red Imps FC/FC Noah
21.0821.08
Zrinjski Mostar/Breidablik
FC Milsami Orhei/Virtus Acquav
21.0821.08
Rijeka/Shelbourne
Vikingur/Linfield
21.0821.08

