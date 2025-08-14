00:31 ()
Пари Нижний Новгород - Ростов 14 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 14-08-2025 18:30
Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия), вместимость: 44442
14 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Вера Опейкина (Сочи, Россия);
Пари Нижний Новгород
Ростов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Ростов, которое состоится 14 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мордовия Арена (Саранск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов1 : 0Пари Нижний Новгород
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2Ростов
30.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Ростов4 : 0Пари Нижний Новгород
19.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1Ростов
28.06.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов4 : 0Пари Нижний Новгород
29.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород1 : 2Ростов
21.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ростов0 : 1Пари Нижний Новгород
26.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Ростов1 : 0Пари Нижний Новгород
26.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Ростов
16.03.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Пари Нижний Новгород0 : 1Ростов
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Пари Нижний Новгород2 : 3
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур 2 : 1Пари Нижний Новгород
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур 1 : 2Ростов
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Ростов1 : 4
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Ростов0 : 1
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Ростов0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Пари Нижний Новгород» — «Ростов». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит26
2 Рубин23
3 Оренбург23
4 Ахмат20
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов24
2 Динамо М13
3 Сочи22
4 Краснодар10
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх25
2 Спартак М24
3 Пари Нижний Новгород10
4 Ростов10
Группа D
КомандаИО
1 Акрон25
2 ЦСКА24
3 Локомотив М23
4 Балтика20

