Пари Нижний Новгород - Ростов 14 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 14-08-2025 18:30
Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия), вместимость: 44442
14 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Вера Опейкина (Сочи, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Ростов, которое состоится 14 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мордовия Арена (Саранск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Джонатан Альба
История личных встреч
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 0
|19.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|28.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|4 : 0
|29.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|21.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|26.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|16.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 1
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 2
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|0 : 1
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Пари Нижний Новгород» — «Ростов». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Рубин
|2
|3
|3
|Оренбург
|2
|3
|4
|Ахмат
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|2
|4
|2
|Динамо М
|1
|3
|3
|Сочи
|2
|2
|4
|Краснодар
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|2
|5
|2
|Спартак М
|2
|4
|3
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|4
|Ростов
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|2
|5
|2
|ЦСКА
|2
|4
|3
|Локомотив М
|2
|3
|4
|Балтика
|2
|0