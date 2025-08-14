Дрита - ФКСБ 14 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 14-08-2025 20:00
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
14 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дрита - ФКСБ, которое состоится 14 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дрита
Гнилане, Косово
ФКСБ
Бухарест, Румыния
Главные тренеры
|Элиас Хараламбус
История личных встреч
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2
|29.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|22.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|15.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3
|08.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|10.08.2025
|Румыния — Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2
|02.08.2025
|Румыния — Лига 1
|4-й тур
|4 : 3
|30.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|26.07.2025
|Румыния — Лига 1
|3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|3 : 3 ДВ
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|2 : 1 5 : 6
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|2 : 1
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|1 : 1 1 : 3
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|0 : 0
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|2 : 2
| Легия
Актобе
|1 : 0
|0 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Утрехт
|1 : 3
|4 : 1
| Баник Острава
Легия
|2 : 2
|2 : 1
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|1 : 1
|1 : 2 ДВ
| Левски
Брага
|0 : 0
|1 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Шахтёр
|2 : 4
|2 : 0
| Андерлехт
Хеккен
|1 : 0
|2 : 1 4 : 2
| Целе
АЕК Ларнака
|1 : 1
|2 : 1
| Лугано
ЧФР Клуж
|0 : 0
|1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
|1 : 2
|14.08
| РФШ
КуПС
|1 : 2
|14.08
| Риека
Шелбурн
|1 : 2
|1 : 3
| Линкольн
Ноа
|1 : 1
|14.08
| Фредрикстад
Мидтьюлланн
|1 : 3
|14.08
| ЧФР Клуж
Брага
|1 : 2
|14.08
| АЕК Ларнака
Легия
|4 : 1
|14.08
|Команда
|1
|2
| Хеккен
Бранн
|0 : 2
|14.08
| ПАОК
Вольфсберг
|0 : 0
|14.08
| Панатинаикос
Шахтёр
|0 : 0
|14.08
| Зриньски
Брейдаблик
|1 : 1
|14.08
| Серветт
Утрехт
|1 : 3
|14.08
| ФКСБ
Дрита
|3 : 2
|14.08
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Абердин
FC FCSB/Drita
|21.08
|28.08
| Fredrikstad/FC Midtjylland
RFS/KuPS
|21.08
|21.08
| Hamrun Spartans/Maccabi Tel Av
Динамо К
|21.08
|28.08
| Zrinjski Mostar/Breidablik
Servette/FC Utrecht
|21.08
|21.08
| Лех П
Генк
|21.08
|28.08
| Слован Бр
Янг Бойз
|21.08
|28.08
|Команда
|1
|2
| Шкендия
Лудогорец
|21.08
|28.08
| Lincoln Red Imps FC/FC Noah
CFR Cluj/Braga
|21.08
|21.08
| Мальмё
Сигма Оломоуц
|21.08
|28.08
| Panathinaikos/Shakhtar Donetsk
Самсунспор
|21.08
|28.08
| Риека
PAOK Thessaloniki FC/Wolfsberg
|21.08
|28.08
| Haecken/Brann
AEK Larnaca/Legia Warszawa
|21.08
|21.08