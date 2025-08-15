Жирона - Райо Вальекано 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 19:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
15 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Райо Вальекано, которое состоится 15 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|22
|пз
|Джон Солис
|21
|пз
|Янхель Эррера
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|10
|нп
|Ясер Асприлья
|33
|нп
|Хоэль Рока
|19
|нп
|Боян Миовски
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Луис Фелипе
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|пз
|Пате Сисс
|17
|пз
|Унай Лопес
|4
|пз
|Педро Диас
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Иньиго Перес
История личных встреч
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|26.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|17.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|18.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|29.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 2
|15.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|20.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|0 : 2
|13.06.2021
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 4
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|3 : 2
|13.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 1
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|0 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 2
|09.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|0 : 1
|02.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Жирона
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хетафе
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Райо Вальекано
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|0
|0
|7
|Эспаньол
|0
|0
|8
|Реал Сосьедад
|0
|0
|9
|Леванте
|0
|0
|10
|Бетис
|0
|0
|11
|Реал Мадрид
|0
|0
|12
|Барселона
|0
|0
|13
|Мальорка
|0
|0
|14
|Овьедо
|0
|0
|15
|Алавес
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Сельта
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|0
|0