Жирона - Райо Вальекано 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 19:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
15 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Жирона
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Райо Вальекано, которое состоится 15 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Райо Вальекано
Мадрид
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
5 Испания зщ Давид Лопес
18 Чехия зщ Ладислав Крейчи
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
22 Колумбия пз Джон Солис
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
15 Украина нп Виктор Цыганков
10 Колумбия нп Ясер Асприлья
33 Испания нп Хоэль Рока
19 Северная Македония нп Боян Миовски
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
5 Италия зщ Луис Фелипе
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
6 Сенегал пз Пате Сисс
17 Испания пз Унай Лопес
4 Испания пз Педро Диас
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Райо Вальекано2 : 1Жирона
25.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Жирона0 : 0Райо Вальекано
26.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Жирона3 : 0Райо Вальекано
17.01.2024 Кубок Испании 1/8 финала Жирона3 : 1Райо Вальекано
11.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Райо Вальекано1 : 2Жирона
18.03.2023 Испания - Примера 26-й тур Райо Вальекано2 : 2Жирона
29.12.2022 Испания - Примера 15-й тур Жирона2 : 2Райо Вальекано
15.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Жирона1 : 2Райо Вальекано
20.06.2021 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал Жирона0 : 2Райо Вальекано
13.06.2021 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал Райо Вальекано1 : 2Жирона
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Жирона
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Жирона0 : 4
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 3 : 2Жирона
13.05.2025 Испания — Примера 36-й тур 0 : 1Жирона
10.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Жирона0 : 1
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Райо Вальекано0 : 0
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 1 : 2Райо Вальекано
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Райо Вальекано2 : 2
09.05.2025 Испания — Примера 35-й тур 0 : 1Райо Вальекано
02.05.2025 Испания — Примера 34-й тур Райо Вальекано1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Жирона00
2
Лига чемпионов
Севилья00
3
Лига чемпионов
Хетафе00
4
Лига чемпионов
Атлетик Б00
5
Лига Европы
Райо Вальекано00
6
Лига конференций
Осасуна00
7 Эспаньол00
8 Реал Сосьедад00
9 Леванте00
10 Бетис00
11 Реал Мадрид00
12 Барселона00
13 Мальорка00
14 Овьедо00
15 Алавес00
16 Атлетико М00
17 Сельта00
18
Зона вылета
Вильярреал00
19
Зона вылета
Валенсия00
20
Зона вылета
Эльче00

Отзывы и комментарии к матчу

