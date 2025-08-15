22:01 ()
Четверг 14 августа
Пятница 15 августа
Сассуоло - Катандзаро 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 18:30
15 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Сассуоло
Катандзаро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Катандзаро, которое состоится 15 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Катандзаро
Катандзаро
История личных встреч
09.05.2025Италия — Серия BСерия В. 38-й турСассуоло0 : 2Катандзаро
18.08.2024Италия — Серия BСерия В. 1-й турКатандзаро1 : 1Сассуоло
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й турСассуоло0 : 1
09.05.2025Италия — Серия BСерия В. 38-й турСассуоло0 : 2Катандзаро
04.05.2025Италия — Серия BСерия В. 37-й тур1 : 1Сассуоло
01.05.2025Италия — Серия BСерия В. 36-й турСассуоло2 : 0
25.04.2025Италия — Серия BСерия В. 35-й тур0 : 2Сассуоло
26.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 1Катандзаро
25.05.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч2 : 1Катандзаро
21.05.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матчКатандзаро0 : 2
17.05.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. 1/4 финалаКатандзаро1 : 0
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й тур0 : 0Катандзаро
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
15.08
Сассуоло
Катандзаро
15.08
Лечче
Юве Стабия
15.08
Дженоа
Виченца
15.08
Венеция
Мантова
16.08
Комо
Зюйдтироль
16.08
Кальяри
Виртус Энтелла
16.08
Кремонезе
Палермо
16.08
Монца
Фрозиноне
17.08
Парма
Пескара
17.08
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Верона
Аудаче Чериньола
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

Отзывы и комментарии к матчу

