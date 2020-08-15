22:02 ()
Онлайн трансляции
Четверг 14 августа
Пятница 15 августа
Свернуть список

Эмполи - Реджана 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 18:00
15 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Эмполи
Реджана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Реджана, которое состоится 15 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Реджана
Реджо-Эмилия
История личных встреч
09.04.2021Италия - Серия BСерия B. 33-й турРеджана0 : 1Эмполи
22.12.2020Италия - Серия BСерия B. 14-й турЭмполи0 : 0Реджана
25.05.2025Италия — Серия А38-й турЭмполи1 : 2
18.05.2025Италия — Серия А37-й тур1 : 3Эмполи
10.05.2025Италия — Серия А36-й турЭмполи2 : 1
04.05.2025Италия — Серия А35-й турЭмполи0 : 1
27.04.2025Италия — Серия А34-й тур2 : 1Эмполи
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 2Реджана
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й тур2 : 1Реджана
09.05.2025Италия — Серия BСерия В. 38-й тур1 : 2Реджана
04.05.2025Италия — Серия BСерия В. 37-й турРеджана2 : 1
01.05.2025Италия — Серия BСерия В. 36-й тур2 : 3Реджана
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
15.08
Сассуоло
Катандзаро
15.08
Лечче
Юве Стабия
15.08
Дженоа
Виченца
15.08
Венеция
Мантова
16.08
Комо
Зюйдтироль
16.08
Кальяри
Виртус Энтелла
16.08
Кремонезе
Палермо
16.08
Монца
Фрозиноне
17.08
Парма
Пескара
17.08
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Верона
Аудаче Чериньола
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close