Зандхаузен - РБ Лейпциг 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 15:30
Стадион: Джей Пи ам Хардтвальд (Зандхаузен, Германия), вместимость: 14508
16 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Зандхаузен
РБ Лейпциг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зандхаузен - РБ Лейпциг, которое состоится 16 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Джей Пи ам Хардтвальд (Зандхаузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зандхаузен
Зандхаузен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
История личных встреч
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Зандхаузен0 : 4РБ Лейпциг
15.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур РБ Лейпциг0 : 1Зандхаузен
01.11.2015 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Зандхаузен1 : 2РБ Лейпциг
08.05.2015 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур РБ Лейпциг0 : 4Зандхаузен
30.11.2014 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Зандхаузен0 : 0РБ Лейпциг
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Зандхаузен2 : 3 ДВ
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала Зандхаузен2 : 5
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Зандхаузен3 : 3 4 : 2
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Зандхаузен0 : 1
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 0Зандхаузен
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1РБ Лейпциг
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 РБ Лейпциг1 : 2
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 РБ Лейпциг7 : 0
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур РБ Лейпциг2 : 3
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 0 : 0РБ Лейпциг

