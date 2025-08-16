Зандхаузен - РБ Лейпциг 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 15:30
Стадион: Джей Пи ам Хардтвальд (Зандхаузен, Германия), вместимость: 14508
16 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зандхаузен - РБ Лейпциг, которое состоится 16 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Джей Пи ам Хардтвальд (Зандхаузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|15.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|01.11.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|08.05.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 4
|30.11.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3 ДВ
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 5
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 3 4 : 2
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|7 : 0
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0