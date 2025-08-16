21:52 ()
Ганза Р - Хоффенхайм 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 15:30
Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 29000
16 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Ганза Р
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Хоффенхайм, которое состоится 16 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганза Р
Росток
Хоффенхайм
Зинсхайм
История личных встреч
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Ганза Р1 : 5
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ганза Р0 : 3
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганза Р1 : 2
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 1Ганза Р
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганза Р1 : 2
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 3Хоффенхайм
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Хоффенхайм
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Хоффенхайм0 : 4
09.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 2 : 2Хоффенхайм
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур 4 : 4Хоффенхайм

