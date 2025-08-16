Ганза Р - Хоффенхайм 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 15:30
Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 29000
16 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Хоффенхайм, которое состоится 16 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганза Р
Росток
Хоффенхайм
Зинсхайм
История личных встреч
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 5
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 4
|09.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 4