Гронинген - Херенвен 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 21:00
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
16 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Гронинген
Херенвен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Херенвен, которое состоится 16 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Херенвен
Херенвен
21 Нидерланды вр Хидде Юрьюс
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
43 Бельгия зщ Марвин Персман
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
10 Марокко пз Юнес Таха
26 Нидерланды нп Том ван Берген
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
44 Нидерланды вр Андрис Нопперт
19 Греция зщ Василиос Загаритис
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
28 Болгария зщ Християн Петров
6 Нидерланды пз Йорис ван Оверем
16 Швеция пз Marcus Linday
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
20 Дания нп Jacob Trenskow
9 Суринам нп Дилан Венте
7 Франция нп Максенс Ривера
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген1 : 0Херенвен
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Херенвен2 : 1Гронинген
19.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гронинген0 : 2Херенвен
22.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Херенвен3 : 1Гронинген
10.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Херенвен3 : 1Гронинген
12.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гронинген1 : 1Херенвен
11.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Гронинген0 : 2Херенвен
21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Херенвен1 : 1Гронинген
27.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Херенвен1 : 1Гронинген
14.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Херенвен1 : 1Гронинген
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 4 : 1Гронинген
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 0Гронинген
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гронинген2 : 2
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 3 : 0Гронинген
03.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гронинген6 : 1
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Херенвен1 : 1
22.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала 4 : 1Херенвен
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен2 : 0
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 0Херенвен
10.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 3 : 1Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен13
2
Лига чемпионов
НЕК Неймеген13
3
Лига чемпионов
Утрехт13
4
Лига Европы
АЗ Алкмар13
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд13
7
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле13
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс11
9 Фортуна11
10 Волендам11
11 Херенвен11
12 Твенте10
13 Телстар10
14 НАК Бреда10
15 Гронинген10
16
Стыковая зона
Хераклес10
17
Зона вылета
Спарта10
18
Зона вылета
Эксельсиор10

Copyright © 2009-2024
