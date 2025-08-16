Гронинген - Херенвен 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 21:00
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
16 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Херенвен, которое состоится 16 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Херенвен
Херенвен
|21
|вр
|Хидде Юрьюс
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|43
|зщ
|Марвин Персман
|2
|зщ
|Wouter Prins
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|8
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|10
|пз
|Юнес Таха
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|44
|вр
|Андрис Нопперт
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|4
|зщ
|Сам Керстен
|28
|зщ
|Християн Петров
|6
|пз
|Йорис ван Оверем
|16
|пз
|Marcus Linday
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|9
|нп
|Дилан Венте
|7
|нп
|Максенс Ривера
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 2
|22.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 1
|10.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 1
|12.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 2
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|27.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 0
|03.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|6 : 1
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|4 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Утрехт
|1
|3
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|1
|1
|9
|Фортуна
|1
|1
|10
|Волендам
|1
|1
|11
|Херенвен
|1
|1
|12
|Твенте
|1
|0
|13
|Телстар
|1
|0
|14
|НАК Бреда
|1
|0
|15
|Гронинген
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Спарта
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Эксельсиор
|1
|0