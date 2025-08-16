21:53 ()
Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
БКМА - Ширак 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 17:30
16 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 3-й тур
БКМА
Ширак

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БКМА - Ширак, которое состоится 16 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БКМА
Ереван
Ширак
Гюмри
История личных встреч
18.04.2025 Армения — Премьер-лига 27-й тур БКМА3 : 2Ширак
08.03.2025 Армения — Премьер-лига 22-й тур Ширак0 : 0БКМА
02.08.2024 Армения — Премьер-лига 1-й тур БКМА0 : 2Ширак
23.04.2024 Армения - Премьер-лига 30-й тур БКМА0 : 0Ширак
22.02.2024 Армения - Премьер-лига 21-й тур Ширак1 : 0БКМА
21.10.2023 Армения - Премьер-лига 12-й тур БКМА1 : 3Ширак
11.08.2023 Армения - Премьер-лига 3-й тур Ширак0 : 1БКМА
20.04.2023 Армения - Премьер-лига 28-й тур Ширак1 : 1БКМА
29.11.2022 Армения - Премьер-лига 19-й тур БКМА0 : 1Ширак
11.10.2022 Армения - Премьер-лига 10-й тур Ширак1 : 0БКМА
02.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур БКМА1 : 1
26.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур 2 : 2БКМА
22.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур БКМА2 : 0
18.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур 4 : 0БКМА
11.05.2025 Армения — Премьер-лига 30-й тур БКМА0 : 1
11.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Ширак0 : 0
03.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 4 : 0Ширак
27.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Ширак3 : 0 Т
17.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур 1 : 0Ширак
10.05.2025 Армения — Премьер-лига 30-й тур Ширак4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту37
2
Лига конференций
Пюник24
3
Лига конференций
Ван34
4 Ноа13
5 Арарат21
6 Гандзасар21
7 Арарат-Армения11
8 БКМА11
9 Ширак21
10
Зона вылета
Алашкерт10

