БКМА - Ширак 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 17:30
16 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БКМА - Ширак, которое состоится 16 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БКМА
Ереван
Ширак
Гюмри
История личных встреч
|18.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|08.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|02.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|23.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|22.02.2024
|Армения - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|29.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|11.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|26.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|22.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 0
|11.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|11.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|03.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 0
|27.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 0 Т
|17.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Урарту
|3
|7
| 2
Лига конференций
|Пюник
|2
|4
| 3
Лига конференций
|Ван
|3
|4
|4
|Ноа
|1
|3
|5
|Арарат
|2
|1
|6
|Гандзасар
|2
|1
|7
|Арарат-Армения
|1
|1
|8
|БКМА
|1
|1
|9
|Ширак
|2
|1
| 10
Зона вылета
|Алашкерт
|1
|0