Торпедо-БелАЗ - Слуцк 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 19:00
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
16 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Слуцк, которое состоится 16 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|04.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|31.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 0
|14.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|10.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|26.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|4 : 1
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|4 : 0
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|17.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|10.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|09.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 0
|03.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|26.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|12.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 3
|04.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|17
|45
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|17
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|16
|32
|4
|Динамо-Брест
|17
|31
|5
|Торпедо-БелАЗ
|16
|29
|6
|Неман
|15
|28
|7
|Ислочь
|17
|28
|8
|Минск
|17
|27
|9
|Витебск
|17
|21
|10
|Арсенал Дз
|18
|20
|11
|Гомель
|15
|18
|12
|БАТЭ
|17
|16
|13
|Нафтан
|17
|14
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|17
|12
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|17
|10
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|16
|4