21:54 ()
Онлайн трансляции
Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Свернуть список

Торпедо-БелАЗ - Слуцк 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 19:00
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
16 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Торпедо-БелАЗ
Слуцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Слуцк, которое состоится 16 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
04.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Слуцк0 : 0Торпедо-БелАЗ
11.08.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Слуцк1 : 0Торпедо-БелАЗ
31.03.2024 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Слуцк
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк0 : 0Торпедо-БелАЗ
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Слуцк
30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Слуцк1 : 1Торпедо-БелАЗ
04.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 0Слуцк
14.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Слуцк
10.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк2 : 0Торпедо-БелАЗ
26.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 1Слуцк
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 4 : 0Торпедо-БелАЗ
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0Торпедо-БелАЗ
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 1
17.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Торпедо-БелАЗ
10.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ3 : 0
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 0 : 0Слуцк
03.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 0Слуцк
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк1 : 2
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 3Слуцк
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 3 : 0Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1745
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1735
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1632
4 Динамо-Брест1731
5 Торпедо-БелАЗ1629
6 Неман1528
7 Ислочь1728
8 Минск1727
9 Витебск1721
10 Арсенал Дз1820
11 Гомель1518
12 БАТЭ1716
13 Нафтан1714
14
Стыковая зона
Слуцк1712
15
Зона вылета
Сморгонь1710
16
Зона вылета
Молодечно164

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close