Лех П - Корона 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 20:15
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
16 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
Лех П
Корона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Корона, которое состоится 16 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
Корона
Кельце
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
05.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Лех П2 : 0Корона
29.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур Корона2 : 3Лех П
25.05.2024 Польша - Экстракласса 34-й тур Лех П1 : 2Корона
02.12.2023 Польша - Экстракласса 17-й тур Корона0 : 1Лех П
19.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Корона0 : 3Лех П
06.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Лех П3 : 2Корона
14.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Корона0 : 3Лех П
10.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Лех П0 : 0Корона
30.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Корона0 : 0Лех П
20.10.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Лех П2 : 1Корона
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Лех П
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Лех П1 : 3
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Лех П2 : 1
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Лех П
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 3 : 4Лех П
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Корона3 : 0
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 1Корона
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Корона0 : 2
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 2 : 0Корона
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 1 : 1Корона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк410
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия47
3
Квалификация Лиги конференций
Легия37
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк47
5 Видзев47
6 Нецеча47
7 Лех П36
8 Ягеллония36
9 Гурник З46
10 Заглембе Л45
11 Арка45
12 Погонь44
13 Корона44
14 Мотор34
15 Ракув33
16
Зона вылета
ГКС Катовице41
17
Зона вылета
Пяст20
18
Зона вылета
Лехия5-3

