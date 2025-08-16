Лех П - Корона 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 20:15
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
16 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Корона, которое состоится 16 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лех П
Познань
Корона
Кельце
Главные тренеры
|Яцек Зелински
История личных встреч
|05.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|2 : 3
|25.05.2024
|Польша - Экстракласса
|34-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Польша - Экстракласса
|17-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|0 : 3
|06.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|3 : 2
|14.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|0 : 3
|10.11.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|0 : 0
|30.03.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|0 : 0
|20.10.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|2 : 1
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 1
|30.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|3 : 4
|08.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 0
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|27.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|0 : 2
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|2 : 0
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|4
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Легия
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|4
|7
|5
|Видзев
|4
|7
|6
|Нецеча
|4
|7
|7
|Лех П
|3
|6
|8
|Ягеллония
|3
|6
|9
|Гурник З
|4
|6
|10
|Заглембе Л
|4
|5
|11
|Арка
|4
|5
|12
|Погонь
|4
|4
|13
|Корона
|4
|4
|14
|Мотор
|3
|4
|15
|Ракув
|3
|3
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Пяст
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Лехия
|5
|-3