Воскресенье 17 августа
Рубин - Ростов 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 14:45
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
17 Августа 2025 года в 15:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур
Рубин
Ростов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ростов, которое состоится 17 Августа 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Ростов0 : 1Рубин
11.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Рубин1 : 0Ростов
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Рубин1 : 3Ростов
09.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов1 : 1Рубин
11.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Рубин3 : 1Ростов
20.09.2023 Fonbet Кубок России Группа B Рубин1 : 1 2 : 4Ростов
12.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов3 : 0Рубин
26.07.2023 Fonbet Кубок России Группа B Ростов1 : 0Рубин
14.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Рубин1 : 2Ростов
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Ростов5 : 1Рубин
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур 3 : 0Рубин
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 5 : 1Рубин
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Рубин1 : 3
04.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин2 : 1
14.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 0Ростов
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов1 : 0
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур 1 : 2Ростов
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Ростов1 : 4
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Рубин» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 15:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М513
2 Краснодар49
3 Балтика59
4 Крылья Советов48
5 ЦСКА48
6 Рубин47
7 Акрон46
8 Зенит56
9 Динамо М45
10 Динамо Мх45
11 Спартак М55
12 Ахмат43
13
Стыковая зона
Ростов43
14
Стыковая зона
Оренбург42
15
Зона вылета
Сочи41
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород40

Отзывы и комментарии к матчу

