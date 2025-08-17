06:25 ()
Сельта - Хетафе 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 17:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
17 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Сельта
Хетафе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Хетафе, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Хетафе
Хетафе
13 Румыния вр Йонуц Раду
32 Испания зщ Хави Родригес
2 Швеция зщ Карл Старфельт
20 Испания зщ Маркос Алонсо
5 Испания зщ Серхио Каррейра
3 Испания зщ Оскар Мингеса
8 Испания пз Фран Бельтран
6 Гвинея пз Илаш Мориба
10 Испания нп Яго Аспас
9 Испания нп Ферран Жутгла
16 Испания нп Брайан Сарагоса
13 Испания вр Давид Сория
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
2 Того зщ Джене
16 Испания зщ Диего Рико
26 Испания зщ Davinchi
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
5 Испания пз Луис Милья
6 Испания пз Марио Мартин
10 Нигерия пз Крисантус Уче
23 Испания нп Адриан Лисо
20 Испания нп Коба да Коста
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Хетафе1 : 2Сельта
04.11.2024 Испания — Примера 12-й тур Сельта1 : 0Хетафе
11.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Хетафе3 : 2Сельта
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Сельта2 : 2Хетафе
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Хетафе1 : 0Сельта
24.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Сельта1 : 1Хетафе
20.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Сельта0 : 2Хетафе
25.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Хетафе0 : 3Сельта
12.05.2021 Испания - Примера 36-й тур Сельта1 : 0Хетафе
23.12.2020 Испания - Примера 15-й тур Хетафе1 : 1Сельта
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Сельта
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Хетафе1 : 2Сельта
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Сельта1 : 2
13.05.2025 Испания — Примера 36-й тур 0 : 1Сельта
10.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Сельта3 : 2
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Хетафе
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Хетафе1 : 2Сельта
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 1 : 2Хетафе
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Хетафе0 : 2
10.05.2025 Испания — Примера 35-й тур 3 : 0Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
2
Лига чемпионов
Вильярреал13
3
Лига чемпионов
Севилья00
4
Лига чемпионов
Хетафе00
5
Лига Европы
Атлетик Б00
6
Лига конференций
Осасуна00
7 Эспаньол00
8 Реал Сосьедад00
9 Леванте00
10 Бетис00
11 Реал Мадрид00
12 Барселона00
13 Мальорка00
14 Алавес00
15 Атлетико М00
16 Сельта00
17 Валенсия00
18
Зона вылета
Эльче00
19
Зона вылета
Жирона10
20
Зона вылета
Овьедо10

