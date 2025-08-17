Сельта - Хетафе 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 17:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
17 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Хетафе, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|10
|нп
|Яго Аспас
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|16
|нп
|Брайан Сарагоса
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|16
|зщ
|Диего Рико
|26
|зщ
|Davinchi
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|5
|пз
|Луис Милья
|6
|пз
|Марио Мартин
|10
|пз
|Крисантус Уче
|23
|нп
|Адриан Лисо
|20
|нп
|Коба да Коста
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 2
|04.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|24.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|20.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|25.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|12.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|23.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
|13.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 1
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|3 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 2
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|0
|0
|7
|Эспаньол
|0
|0
|8
|Реал Сосьедад
|0
|0
|9
|Леванте
|0
|0
|10
|Бетис
|0
|0
|11
|Реал Мадрид
|0
|0
|12
|Барселона
|0
|0
|13
|Мальорка
|0
|0
|14
|Алавес
|0
|0
|15
|Атлетико М
|0
|0
|16
|Сельта
|0
|0
|17
|Валенсия
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Эльче
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Жирона
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0