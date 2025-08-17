06:25 ()
Воскресенье 17 августа
Осер - Лорьян 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 17:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
17 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Осер
Лорьян

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лорьян, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция).

Составы команд
Осер
Осер
Лорьян
Лорьян
16ГвианаврДонован Леон
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
3АнглиязщГэбриел Ошо
4ЧилизщФрансиско Сьерральта
29ФранцияпзМарвен Сеная
5ФранцияпзКевин Дануа
42ГанапзЭлиша Овусу
14ГанапзГидеон Менса
7ФранцияпзХосуэ Казимир
23ГанапзИбрахим Осман
17МалинпЛассин Синайоко
1ФранцияврБенжамен Леруа
93НорвегиязщЙоэль Мугиша
2БразилиязщИгор Кариока
3ТунисзщМонтассар Тальби
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
62КамерунпзАртур Эбонг
6ФранцияпзЛоран Абергель
10ФранцияпзПабло Пажи
28СенегалнпСамбу Сумано
9Кот-д'ИвуарнпМохамед Бамба
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
26.02.2023Франция - Лига 125-й турЛорьян0 : 1Осер
16.09.2022Франция - Лига 18-й турОсер1 : 3Лорьян
13.12.2019Франция - Лига 218-й турЛорьян1 : 0Осер
29.04.2019Франция - Лига 235-й турЛорьян2 : 2Осер
03.12.2018Франция - Лига 217-й турОсер0 : 0Лорьян
17.02.2018Франция - Лига 2Лига 2. 26-й турЛорьян1 : 3Осер
19.09.2017Франция - Лига 2Лига 2. 8-й турОсер1 : 0Лорьян
11.02.2012Франция - Лига 123-й турОсер1 : 1Лорьян
21.09.2011Франция - Лига 17-й турЛорьян1 : 1Осер
29.05.2011Франция - Лига 138-й турЛорьян1 : 2Осер
17.05.2025Франция — Лига 134-й тур3 : 1Осер
10.05.2025Франция — Лига 133-й турОсер1 : 1
04.05.2025Франция — Лига 132-й турОсер1 : 2
27.04.2025Франция — Лига 131-й тур0 : 4Осер
20.04.2025Франция — Лига 130-й тур3 : 1Осер
10.05.2025Франция — Лига 234-й турЛорьян5 : 1
02.05.2025Франция — Лига 233-й тур2 : 1Лорьян
26.04.2025Франция — Лига 232-й турЛорьян4 : 0
21.04.2025Франция — Лига 231-й тур0 : 0Лорьян
12.04.2025Франция — Лига 230-й тур1 : 2Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако13
2
Лига чемпионов
Лион13
3
Лига чемпионов
Ренн13
4
Лига чемпионов
Париж00
5
Лига Европы
Анже00
6
Лига конференций
Брест00
7 Метц00
8 Осер00
9 Лилль00
10 Лорьян00
11 Нант00
12 Ницца00
13 ПСЖ00
14 Страсбург00
15 Тулуза00
16
Стыковая зона
Ланс10
17
Зона вылета
Марсель10
18
Зона вылета
Гавр10

