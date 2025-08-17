Осер - Лорьян 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 17:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
17 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Лорьян, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Лорьян
Лорьян
|16
|вр
|Донован Леон
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|4
|зщ
|Франсиско Сьерральта
|29
|пз
|Марвен Сеная
|5
|пз
|Кевин Дануа
|42
|пз
|Элиша Овусу
|14
|пз
|Гидеон Менса
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|23
|пз
|Ибрахим Осман
|17
|нп
|Лассин Синайоко
|1
|вр
|Бенжамен Леруа
|93
|зщ
|Йоэль Мугиша
|2
|зщ
|Игор Кариока
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|62
|пз
|Артур Эбонг
|6
|пз
|Лоран Абергель
|10
|пз
|Пабло Пажи
|28
|нп
|Самбу Сумано
|9
|нп
|Мохамед Бамба
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Оливье Панталони
История личных встреч
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|16.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|13.12.2019
|Франция - Лига 2
|18-й тур
|1 : 0
|29.04.2019
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|2 : 2
|03.12.2018
|Франция - Лига 2
|17-й тур
|0 : 0
|17.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 26-й тур
|1 : 3
|19.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 8-й тур
|1 : 0
|11.02.2012
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2011
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|29.05.2011
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|3 : 1
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|0 : 4
|20.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|3 : 1
|10.05.2025
|Франция — Лига 2
|34-й тур
|5 : 1
|02.05.2025
|Франция — Лига 2
|33-й тур
|2 : 1
|26.04.2025
|Франция — Лига 2
|32-й тур
|4 : 0
|21.04.2025
|Франция — Лига 2
|31-й тур
|0 : 0
|12.04.2025
|Франция — Лига 2
|30-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Анже
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Брест
|0
|0
|7
|Метц
|0
|0
|8
|Осер
|0
|0
|9
|Лилль
|0
|0
|10
|Лорьян
|0
|0
|11
|Нант
|0
|0
|12
|Ницца
|0
|0
|13
|ПСЖ
|0
|0
|14
|Страсбург
|0
|0
|15
|Тулуза
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Ланс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Марсель
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Гавр
|1
|0