Воскресенье 17 августа
Атлас Д - Боруссия М 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 15:30
Стадион: Маршвегштадион (Ольденбург, Германия), вместимость: 15552
17 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Атлас Д
Боруссия М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлас Д - Боруссия М, которое состоится 17 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Маршвегштадион (Ольденбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлас Д
Дельменхорст
Боруссия М
Мёнхенгладбах
История личных встреч
12.08.2023Кубок Германии1-й раундАтлас Д0 : 5
10.08.2019Кубок Германии1-й раундАтлас Д1 : 6
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Боруссия М2 : 0
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й турБоруссия М0 : 1
10.05.2025Германия — Бундеслига33-й тур2 : 0Боруссия М
03.05.2025Германия — Бундеслига32-й турБоруссия М4 : 4
26.04.2025Германия — Бундеслига31-й тур4 : 3Боруссия М

