Атлас Д - Боруссия М 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 15:30
Стадион: Маршвегштадион (Ольденбург, Германия), вместимость: 15552
17 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлас Д - Боруссия М, которое состоится 17 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Маршвегштадион (Ольденбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлас Д
Дельменхорст
Боруссия М
Мёнхенгладбах
История личных встреч
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|10.08.2019
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 6
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 4
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|4 : 3