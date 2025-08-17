06:26 ()
Ян - Кёльн 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 15:30
Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
17 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Ян
Кёльн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Кёльн, которое состоится 17 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
ГерманияЛукас Кваснёк
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
03.05.2025Германия — Вторая Бундеслига32-й турКёльн1 : 1Ян
08.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й турЯн0 : 1Кёльн
30.07.2022Кубок Германии1-й раундЯн2 : 2 4 : 3Кёльн
03.02.2021Кубок Германии1/8 финалаЯн2 : 2 4 : 3Кёльн
12.05.2019Германия - Вторая Бундеслига33-й турКёльн3 : 5Ян
07.12.2018Германия - Вторая Бундеслига16-й турЯн1 : 3Кёльн
18.05.2025Германия — Вторая Бундеслига34-й тур3 : 1Ян
11.05.2025Германия — Вторая Бундеслига33-й турЯн2 : 2
03.05.2025Германия — Вторая Бундеслига32-й турКёльн1 : 1Ян
26.04.2025Германия — Вторая Бундеслига31-й турЯн1 : 1
20.04.2025Германия — Вторая Бундеслига30-й тур3 : 0Ян
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Кёльн4 : 0
18.05.2025Германия — Вторая Бундеслига34-й турКёльн4 : 0
09.05.2025Германия — Вторая Бундеслига33-й тур1 : 2Кёльн
03.05.2025Германия — Вторая Бундеслига32-й турКёльн1 : 1Ян
27.04.2025Германия — Вторая Бундеслига31-й тур1 : 0Кёльн

