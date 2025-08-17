Ян - Кёльн 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 15:30
Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
17 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Кёльн, которое состоится 17 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ян
Регенсбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
|Оле Вернер
История личных встреч
|03.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|30.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 3
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 3
|12.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 5
|07.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 3
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 1
|11.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|03.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|26.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|09.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|03.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|27.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0