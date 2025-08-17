Галлешер - Агусбург 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 18:00
Стадион: Лойна Хеми (Галле, Германия), вместимость: 15065
17 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галлешер - Агусбург, которое состоится 17 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Лойна Хеми (Галле, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3 ДВ
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|12.08.2019
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 5 ДВ
|25.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 4
|20.08.2016
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 3 ДВ
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|4 : 0
|04.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|20.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0