Воскресенье 17 августа
Галлешер - Агусбург 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 18:00
Стадион: Лойна Хеми (Галле, Германия), вместимость: 15065
17 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Галлешер
Агусбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галлешер - Агусбург, которое состоится 17 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Лойна Хеми (Галле, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Галлешер
Галле
Агусбург
Аугсбург
История личных встреч
16.08.2024Кубок Германии1/32 финалаГаллешер2 : 3 ДВ
12.08.2023Кубок Германии1-й раундГаллешер0 : 1
12.08.2019Кубок Германии1-й раундГаллешер3 : 5 ДВ
25.10.2016Кубок Германии2-й раундГаллешер0 : 4
20.08.2016Кубок Германии1-й раундГаллешер4 : 3 ДВ
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й турАгусбург1 : 2
11.05.2025Германия — Бундеслига33-й тур4 : 0Агусбург
04.05.2025Германия — Бундеслига32-й турАгусбург1 : 3
26.04.2025Германия — Бундеслига31-й тур2 : 0Агусбург
20.04.2025Германия — Бундеслига30-й турАгусбург0 : 0

