Милан - Бари 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 21:15
17 Августа 2025 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Бари, которое состоится 17 Августа 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
История личных встреч
|13.03.2011
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|20.01.2011
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 0
|07.11.2010
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 3
|21.02.2010
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|27.09.2009
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 9
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 4
|23.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 0
|09.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 38-й тур
|3 : 1
|04.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 0
|01.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 0
|25.04.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 35-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
1/64 финала
| Виртус Энтелла
Тернана
|4 : 0
| Падова
Виченца
|0 : 2
| Пескара
Римини
|1 : 0
| Авеллино
Аудаче Чериньола
|0 : 1
1/32 финала
| Эмполи
Реджана
|1 : 1 3 : 0
| Сассуоло
Катандзаро
|1 : 0
| Лечче
Юве Стабия
|2 : 0
| Дженоа
Виченца
|3 : 0
| Венеция
Мантова
|4 : 0
| Комо
Зюйдтироль
|3 : 1
| Кальяри
Виртус Энтелла
|16.08
| Кремонезе
Палермо
|16.08
| Монца
Фрозиноне
|17.08
| Парма
Пескара
|17.08
| Чезена
Пиза
|17.08
| Милан
Бари
|17.08
| Аудаче Чериньола
Верона
|18.08
| Специя
Сампдория
|18.08
| Удинезе
Каррарезе
|18.08
| Торино
Модена
|18.08