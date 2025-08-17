06:26 ()
Воскресенье 17 августа
Милан - Бари 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 21:15
17 Августа 2025 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Милан
Бари

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Бари, которое состоится 17 Августа 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Бари
Бари
История личных встреч
13.03.2011Италия - Серия А29-й турМилан1 : 1Бари
20.01.2011Кубок Италии1/8 финалаМилан3 : 0Бари
07.11.2010Италия - Серия А10-й турБари2 : 3Милан
21.02.2010Италия - Серия А25-й турБари0 : 2Милан
27.09.2009Италия - Серия А6-й турМилан0 : 0Бари
10.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20254 : 2Милан
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 1Милан
31.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 9Милан
26.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 4Милан
23.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 0Милан
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й тур0 : 0Бари
09.05.2025Италия — Серия BСерия В. 38-й тур3 : 1Бари
04.05.2025Италия — Серия BСерия В. 37-й турБари1 : 0
01.05.2025Италия — Серия BСерия В. 36-й тур1 : 0Бари
25.04.2025Италия — Серия BСерия В. 35-й турБари1 : 2
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
16.08
Кремонезе
Палермо
16.08
Монца
Фрозиноне
17.08
Парма
Пескара
17.08
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Аудаче Чериньола
Верона
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

Отзывы и комментарии к матчу

