Спортинг - Арока 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 21:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
17 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арока, которое состоится 17 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Арока
Арока
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|91
|зщ
|Рикарду Мангаш
|6
|пз
|Зено Дебаст
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|10
|пз
|Джени Катамо
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
|58
|вр
|Нико Мантль
|78
|зщ
|Александри Пинту
|5
|зщ
|Борис Попович
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|16
|зщ
|Арнау Сола
|89
|пз
|Педру Сантуш
|21
|пз
|Таити Фукуи
|19
|пз
|Alfonso Trezza
|14
|пз
|Хюн Чу Ли
|7
|пз
|Найс Джуара
|23
|нп
|Dylan Nandin
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|13.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 3
|10.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|24.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 2
|29.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 0
|02.10.2021
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 2
|02.04.2017
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|08.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|31.07.2025
|Суперкубок Португалии 2025
|Финал
|0 : 1
|16.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|25.05.2025
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 3 ДВ
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|4 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|26.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фамаликан
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Порту
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Брага
|1
|3
|5
|Арока
|1
|3
|6
|Жил Висенте
|1
|3
|7
|Морейренсе
|1
|3
|8
|Каза Пия
|2
|3
|9
|Эштрела
|1
|1
|10
|Эшторил
|1
|1
|11
|Риу Аве
|0
|0
|12
|Бенфика
|0
|0
|13
|Алверка
|1
|0
|14
|Насьонал
|1
|0
|15
|Санта-Клара
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 17
Зона вылета
|АВС
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|2
|0