Воскресенье 17 августа
Спортинг - Арока 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 21:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
17 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Спортинг
Арока

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Арока, которое состоится 17 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Арока
Арока
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
91 Португалия зщ Рикарду Мангаш
6 Бельгия пз Зено Дебаст
5 Япония пз Хидемаса Морита
42 Дания пз Мортен Юльманн
10 Мозамбик пз Джени Катамо
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
58 Германия вр Нико Мантль
78 Португалия зщ Александри Пинту
5 Сербия зщ Борис Попович
3 Испания зщ Хосе Фонтан
16 Испания зщ Арнау Сола
89 Португалия пз Педру Сантуш
21 Япония пз Таити Фукуи
19 Уругвай пз Alfonso Trezza
14 Южная Корея пз Хюн Чу Ли
7 Франция пз Найс Джуара
23 Уругвай нп Dylan Nandin
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Спортинг2 : 2Арока
13.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Арока0 : 3Спортинг
10.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Арока0 : 3Спортинг
08.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Спортинг2 : 1Арока
16.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Спортинг1 : 1Арока
24.01.2023 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Арока1 : 2Спортинг
29.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Арока1 : 0Спортинг
05.03.2022 Португалия - Примейра 25-й тур Спортинг2 : 0Арока
02.10.2021 Португалия - Примейра 8-й тур Арока1 : 2Спортинг
02.04.2017 Португалия - Примейра 27-й тур Арока1 : 2Спортинг
08.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 0 : 2Спортинг
31.07.2025 Суперкубок Португалии 2025 Финал Спортинг0 : 1
16.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спортинг0 : 2
25.05.2025 Кубок Португалии Финал 1 : 3 ДВСпортинг
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Спортинг2 : 0
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Арока3 : 1
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Арока4 : 1
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 1 : 1Арока
04.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Арока0 : 0
26.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур 2 : 0Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фамаликан26
2
Лига чемпионов
Спортинг13
3
Лига Европы
Порту13
4
Лига конференций
Брага13
5 Арока13
6 Жил Висенте13
7 Морейренсе13
8 Каза Пия23
9 Эштрела11
10 Эшторил11
11 Риу Аве00
12 Бенфика00
13 Алверка10
14 Насьонал10
15 Санта-Клара10
16
Стыковая зона
Витория Гимарайнш10
17
Зона вылета
АВС20
18
Зона вылета
Тондела20

