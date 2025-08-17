06:27 ()
Воскресенье 17 августа
Бешикташ - Эюпспор 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 20:30
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
17 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 2-й тур
Бешикташ
Эюпспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Эюпспор, которое состоится 17 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Эюпспор
Стамбул
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
21.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур Эюпспор1 : 3Бешикташ
22.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур Бешикташ2 : 1Эюпспор
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Бешикташ3 : 2
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 4Бешикташ
31.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Бешикташ
24.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Бешикташ2 : 4
01.06.2025 Турция — Суперлига 38-й тур 0 : 4Бешикташ
10.08.2025 Турция — Суперлига 1-й тур Эюпспор1 : 4
24.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур Эюпспор2 : 1
18.05.2025 Турция — Суперлига 36-й тур 2 : 1Эюпспор
10.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур Эюпспор0 : 3
04.05.2025 Турция — Суперлига 34-й тур 3 : 0Эюпспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай26
2
Лига чемпионов
Самсунспор26
3
Лига Европы
Коньяспор13
4
Лига конференций
Гёзтепе13
5 Антальяспор13
6 Трабзонспор13
7 Истанбул Башакшехир00
8 Аланьяспор00
9 Фенербахче00
10 Кайсериспор00
11 Бешикташ00
12 Касымпаша10
13 Генчлербирлиги10
14 Коджаэлиспор20
15 Эюпспор10
16
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк10
17
Зона вылета
Ризеспор10
18
Зона вылета
Газиантеп10

Отзывы и комментарии к матчу

