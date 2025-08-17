Бешикташ - Эюпспор 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 20:30
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
17 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Эюпспор, которое состоится 17 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Эюпспор
Стамбул
Главные тренеры
|Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
|21.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|1 : 3
|22.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|2 : 1
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|07.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 4
|31.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 4
|01.06.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|0 : 4
|10.08.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|1 : 4
|24.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Турция — Суперлига
|36-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|0 : 3
|04.05.2025
|Турция — Суперлига
|34-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Самсунспор
|2
|6
| 3
Лига Европы
|Коньяспор
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|1
|3
|5
|Антальяспор
|1
|3
|6
|Трабзонспор
|1
|3
|7
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|8
|Аланьяспор
|0
|0
|9
|Фенербахче
|0
|0
|10
|Кайсериспор
|0
|0
|11
|Бешикташ
|0
|0
|12
|Касымпаша
|1
|0
|13
|Генчлербирлиги
|1
|0
|14
|Коджаэлиспор
|2
|0
|15
|Эюпспор
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Ризеспор
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Газиантеп
|1
|0