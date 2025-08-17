МЛ Витебск - Динамо-Брест 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 19:00
17 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Динамо-Брест, которое состоится 17 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|04.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 2
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 4
|03.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|13.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|03.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 2
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 3
|17.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|10.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|17
|45
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|18
|38
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|16
|32
|4
|Динамо-Брест
|17
|31
|5
|Торпедо-БелАЗ
|17
|30
|6
|Неман
|15
|28
|7
|Ислочь
|17
|28
|8
|Минск
|17
|27
|9
|Витебск
|18
|21
|10
|Арсенал Дз
|18
|20
|11
|БАТЭ
|18
|19
|12
|Гомель
|16
|18
|13
|Нафтан
|18
|17
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|18
|13
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|17
|10
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|17
|4