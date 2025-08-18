01:49 ()
Пари Нижний Новгород - Динамо Мх 18 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 18-08-2025 19:00
Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия), вместимость: 44442
18 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Динамо Мх, которое состоится 18 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мордовия Арена (Саранск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Динамо Мх1 : 0Пари Нижний Новгород
24.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Динамо Мх
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Динамо Мх0 : 1Пари Нижний Новгород
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
14.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Пари Нижний Новгород2 : 3
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 1 3 : 4Динамо Мх
08.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Динамо Мх1 : 1
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Динамо Мх1 : 0
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Динамо Мх1 : 0Пари Нижний Новгород
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Динамо Мх
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М513
2 ЦСКА511
3 Рубин510
4 Краснодар49
5 Балтика59
6 Крылья Советов58
7 Ахмат56
8 Акрон56
9 Зенит56
10 Динамо Мх45
11 Оренбург55
12 Динамо М55
13
Стыковая зона
Спартак М55
14
Стыковая зона
Ростов53
15
Зона вылета
Сочи41
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород40

