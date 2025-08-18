Пари Нижний Новгород - Динамо Мх 18 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 18-08-2025 19:00
Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия), вместимость: 44442
18 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Динамо Мх, которое состоится 18 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мордовия Арена (Саранск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|2 : 0
|14.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 3 : 4
|08.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|13
|2
|ЦСКА
|5
|11
|3
|Рубин
|5
|10
|4
|Краснодар
|4
|9
|5
|Балтика
|5
|9
|6
|Крылья Советов
|5
|8
|7
|Ахмат
|5
|6
|8
|Акрон
|5
|6
|9
|Зенит
|5
|6
|10
|Динамо Мх
|4
|5
|11
|Оренбург
|5
|5
|12
|Динамо М
|5
|5
| 13
Стыковая зона
|Спартак М
|5
|5
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Сочи
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|4
|0