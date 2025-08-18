Пройссен Мюнстер - Герта 18 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 18-08-2025 18:00
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
18 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Герта, которое состоится 18 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Герта
Берлин
История личных встреч
|09.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|08.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|02.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 5
|10.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|01.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0