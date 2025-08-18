01:49 ()
Пройссен Мюнстер - Герта 18 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 18-08-2025 18:00
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
18 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Пройссен Мюнстер
Герта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Герта, которое состоится 18 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Герта
Берлин
История личных встреч
09.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Пройссен Мюнстер2 : 0Герта
13.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Герта1 : 2Пройссен Мюнстер
26.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Пройссен Мюнстер1 : 3Герта
08.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Пройссен Мюнстер1 : 1
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 3 : 2Пройссен Мюнстер
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 2Пройссен Мюнстер
09.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Пройссен Мюнстер2 : 0Герта
02.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 0 : 5Пройссен Мюнстер
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Герта0 : 0
01.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 1Герта
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Герта1 : 1
09.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Пройссен Мюнстер2 : 0Герта
04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Герта1 : 0

