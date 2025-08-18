Швайнфурт 05 - Фортуна 18 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 18-08-2025 18:00
18 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швайнфурт 05 - Фортуна, которое состоится 18 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швайнфурт 05
Швайнфурт
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
|03.11.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|17.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|24.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 4
|13.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 1
|09.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|03.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2