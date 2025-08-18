01:49 ()
Швайнфурт 05 - Фортуна 18 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 18-08-2025 18:00
18 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Швайнфурт 05
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швайнфурт 05 - Фортуна, которое состоится 18 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швайнфурт 05
Швайнфурт
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
03.11.2020 Кубок Германии 1-й раунд Швайнфурт 051 : 4
17.08.2018 Кубок Германии 1-й раунд Швайнфурт 050 : 2
24.10.2017 Кубок Германии 2-й раунд Швайнфурт 050 : 4
13.08.2017 Кубок Германии 1-й раунд Швайнфурт 052 : 1
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Фортуна0 : 2
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 5 : 1Фортуна
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 2Фортуна
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Фортуна2 : 0
03.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 2Фортуна

