Динамо Др - Майнц 18 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 18-08-2025 18:00
Стадион: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия), вместимость: 32066
18 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Динамо Др
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Др - Майнц, которое состоится 18 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Др
Дрезден
Майнц
Майнц
История личных встреч
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Динамо Др1 : 2
03.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 3 : 2Динамо Др
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Динамо Др2 : 3 ДВ
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Динамо Др2 : 0
29.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Динамо Др0 : 1
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Майнц2 : 2
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 1 : 4Майнц
04.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Майнц1 : 1
26.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур 3 : 0Майнц
19.04.2025 Германия — Бундеслига 30-й тур Майнц2 : 2

