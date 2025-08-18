Динамо Др - Майнц 18 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 18-08-2025 18:00
Стадион: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия), вместимость: 32066
18 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Др - Майнц, которое состоится 18 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|09.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|03.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 3 ДВ
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 0
|29.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|04.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|3 : 0
|19.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|2 : 2