Торино - Модена 18 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 18-08-2025 21:15
18 Августа 2025 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Торино
Модена

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Модена, которое состоится 18 Августа 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Модена
Модена
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Андреа Соттиль
История личных встреч
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 0Торино
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Торино
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Торино
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Торино0 : 2
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур 1 : 0Торино
13.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 34-й тур Модена0 : 1
09.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 38-й тур Модена2 : 2
04.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 37-й тур 2 : 1Модена
01.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 36-й тур Модена2 : 3
25.04.2025 Италия — Серия B Серия В. 35-й тур 1 : 2Модена
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Аудаче Чериньола
Верона
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

