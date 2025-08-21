23:49 ()
Свернуть список

Мидтьюлланн - КуПС 21 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 21-08-2025 18:30
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
21 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия);
Мидтьюлланн
КуПС

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - КуПС, которое состоится 21 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
КуПС
Куопио, Финляндия
16 Исландия вр Элиас Рабн Олафссон
13 Чехия зщ Адам Габриэл
6 Хорватия зщ Мартин Эрлич
22 Дания зщ Мадс Бек Сёренсен
29 Бразилия зщ Паулиньо
11 Чили пз Дарио Осорио
58 Турция пз Араль Шимшир
19 Колумбия пз Педро Браво
21 Эквадор пз Дениль Кастильо
9 Польша нп Адам Букса
7 Гвинея-Бисау нп Франкулину Джу
1 Австрия вр Йоханнес Крайдль
6 Финляндия зщ Саку Саволайнен
15 Кот-д'Ивуар зщ Ибраим Сиссе
16 Финляндия зщ Самули Миеттинен
24 Гана зщ Боб Нии Арма
7 Финляндия пз Ерри Воутилайнен
10 Финляндия пз Дони Арифи
13 Финляндия пз Яакко Оксанен
8 Финляндия пз Петтери Пеннанен
34 Финляндия пз Отто Руоппи
20 Гвинея нп Мохамед Туре
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
Финляндия Яркко Висс
История личных встреч
17.08.2025 Дания — Суперлига 5-й тур 0 : 2Мидтьюлланн
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Мидтьюлланн2 : 0
10.08.2025 Дания — Суперлига 4-й тур Мидтьюлланн3 : 3
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 3Мидтьюлланн
03.08.2025 Дания — Суперлига 3-й тур 0 : 0Мидтьюлланн
17.08.2025 Финляндия — Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур КуПС2 : 1
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч КуПС1 : 0
09.08.2025 Финляндия — Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 0 : 2КуПС
06.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2КуПС
02.08.2025 Финляндия — Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур КуПС3 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 3 : 1
РФШ
КуПС
1 : 2 1 : 0
Риека
Шелбурн
1 : 2 1 : 3
Линкольн
Ноа
1 : 1 0 : 0 5 : 6
Фредрикстад
Мидтьюлланн
1 : 3 2 : 0
ЧФР Клуж
Брага
1 : 2 2 : 0
АЕК Ларнака
Легия
4 : 1 2 : 1
Команда12
Хеккен
Бранн
0 : 2 0 : 1
ПАОК
Вольфсберг
0 : 0 0 : 1 ДВ
Панатинаикос
Шахтёр
0 : 0 0 : 0 3 : 4
Зриньски
Брейдаблик
1 : 1 1 : 2
Серветт
Утрехт
1 : 3 2 : 1
ФКСБ
Дрита
3 : 2 1 : 3
Раунд плей-офф
Команда12
Мидтьюлланн
КуПС
21.0828.08
Бранн
АЕК Ларнака
21.0827.08
Мальмё
Сигма Оломоуц
21.0828.08
Маккаби Т-А
Динамо К
21.0828.08
Зриньски
Утрехт
21.0828.08
Шкендия
Лудогорец
21.0828.08
Команда12
Панатинаикос
Самсунспор
21.0828.08
Слован Бр
Янг Бойз
21.0828.08
Лех П
Генк
21.0828.08
Абердин
ФКСБ
21.0828.08
Риека
ПАОК
21.0828.08
Линкольн
Брага
21.0828.08

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close