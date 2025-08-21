Мидтьюлланн - КуПС 21 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 21-08-2025 18:30
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
21 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 1-й матч
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
КуПС
Куопио, Финляндия
|16
|вр
|Элиас Рабн Олафссон
|13
|зщ
|Адам Габриэл
|6
|зщ
|Мартин Эрлич
|22
|зщ
|Мадс Бек Сёренсен
|29
|зщ
|Паулиньо
|11
|пз
|Дарио Осорио
|58
|пз
|Араль Шимшир
|19
|пз
|Педро Браво
|21
|пз
|Дениль Кастильо
|9
|нп
|Адам Букса
|7
|нп
|Франкулину Джу
|1
|вр
|Йоханнес Крайдль
|6
|зщ
|Саку Саволайнен
|15
|зщ
|Ибраим Сиссе
|16
|зщ
|Самули Миеттинен
|24
|зщ
|Боб Нии Арма
|7
|пз
|Ерри Воутилайнен
|10
|пз
|Дони Арифи
|13
|пз
|Яакко Оксанен
|8
|пз
|Петтери Пеннанен
|34
|пз
|Отто Руоппи
|20
|нп
|Мохамед Туре
Главные тренеры
|Томас Томасберг
|Яркко Висс
История личных встреч
|17.08.2025
|Дания — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|10.08.2025
|Дания — Суперлига
|4-й тур
|3 : 3
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|03.08.2025
|Дания — Суперлига
|3-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|2 : 1
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|09.08.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|0 : 2
|06.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|02.08.2025
|Финляндия — Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|3 : 3 ДВ
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|2 : 1 5 : 6
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|2 : 1
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|1 : 1 1 : 3
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|0 : 0
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|2 : 2
| Легия
Актобе
|1 : 0
|0 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Утрехт
|1 : 3
|4 : 1
| Баник Острава
Легия
|2 : 2
|2 : 1
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|1 : 1
|1 : 2 ДВ
| Левски
Брага
|0 : 0
|1 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Шахтёр
|2 : 4
|2 : 0
| Андерлехт
Хеккен
|1 : 0
|2 : 1 4 : 2
| Целе
АЕК Ларнака
|1 : 1
|2 : 1
| Лугано
ЧФР Клуж
|0 : 0
|1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
|1 : 2
|3 : 1
| РФШ
КуПС
|1 : 2
|1 : 0
| Риека
Шелбурн
|1 : 2
|1 : 3
| Линкольн
Ноа
|1 : 1
|0 : 0 5 : 6
| Фредрикстад
Мидтьюлланн
|1 : 3
|2 : 0
| ЧФР Клуж
Брага
|1 : 2
|2 : 0
| АЕК Ларнака
Легия
|4 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Хеккен
Бранн
|0 : 2
|0 : 1
| ПАОК
Вольфсберг
|0 : 0
|0 : 1 ДВ
| Панатинаикос
Шахтёр
|0 : 0
|0 : 0 3 : 4
| Зриньски
Брейдаблик
|1 : 1
|1 : 2
| Серветт
Утрехт
|1 : 3
|2 : 1
| ФКСБ
Дрита
|3 : 2
|1 : 3
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Мидтьюлланн
КуПС
|21.08
|28.08
| Бранн
АЕК Ларнака
|21.08
|27.08
| Мальмё
Сигма Оломоуц
|21.08
|28.08
| Маккаби Т-А
Динамо К
|21.08
|28.08
| Зриньски
Утрехт
|21.08
|28.08
| Шкендия
Лудогорец
|21.08
|28.08
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Самсунспор
|21.08
|28.08
| Слован Бр
Янг Бойз
|21.08
|28.08
| Лех П
Генк
|21.08
|28.08
| Абердин
ФКСБ
|21.08
|28.08
| Риека
ПАОК
|21.08
|28.08
| Линкольн
Брага
|21.08
|28.08