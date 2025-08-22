Бавария - Лейпциг 22 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 22-08-2025 20:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
22 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - РБ Лейпциг, которое состоится 22 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|7
|нп
|Серж Гнабри
|17
|нп
|Майкл Олисе
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Петер Гулачи
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|10
|пз
|Хави Симонс
|49
|нп
|Ян Диоманд
|11
|нп
|Луа Опенда
|7
|нп
|Антонио Нуса
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Оле Вернер
История личных встреч
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|3 : 3
|20.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|20.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|30.07.2022
|Суперкубок Германии 2022
|Финал
|3 : 5
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 2
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|16.08.2025
|Суперкубок Германии 2025
|Финал
|1 : 2
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|2 : 0
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 4
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|7 : 0
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча первого тура Бундеслиги: «Бавария» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
