Бавария - Лейпциг 22 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 22-08-2025 20:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
22 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Бавария
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - РБ Лейпциг, которое состоится 22 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 Германия вр Мануэль Нойер
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
7 Германия нп Серж Гнабри
17 Франция нп Майкл Олисе
14 Колумбия нп Луис Диас
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Венгрия вр Петер Гулачи
17 Германия зщ Ридле Баку
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Германия зщ Давид Раум
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
13 Австрия пз Николас Зайвальд
10 Нидерланды пз Хави Симонс
49 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
11 Бельгия нп Луа Опенда
7 Норвегия нп Антонио Нуса
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Германия Оле Вернер
История личных встреч
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур РБ Лейпциг3 : 3Бавария
20.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Бавария5 : 1РБ Лейпциг
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Бавария2 : 1РБ Лейпциг
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур РБ Лейпциг2 : 2Бавария
12.08.2023 Суперкубок Германии 2023 Финал Бавария0 : 3РБ Лейпциг
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария1 : 3РБ Лейпциг
20.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур РБ Лейпциг1 : 1Бавария
30.07.2022 Суперкубок Германии 2022 Финал РБ Лейпциг3 : 5Бавария
05.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Бавария3 : 2РБ Лейпциг
11.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг1 : 4Бавария
16.08.2025 Суперкубок Германии 2025 Финал 1 : 2Бавария
12.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Бавария
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бавария4 : 0
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бавария2 : 1
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала 2 : 0Бавария
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 4РБ Лейпциг
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1РБ Лейпциг
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 РБ Лейпциг1 : 2
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 РБ Лейпциг7 : 0
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур РБ Лейпциг2 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча первого тура Бундеслиги: «Бавария» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Санкт-Паули00
3
Лига чемпионов
Байер00
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм00
5
Лига Европы
Фрайбург00
6
Лига конференций
Агусбург00
7 Вердер00
8 Вольфсбург00
9 Кёльн00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Гамбург00
13 Айнтрахт Ф00
14 Бавария00
15 Майнц00
16
Стыковая зона
Штутгарт00
17
Зона вылета
Хайденхайм00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00

