Зенит - Динамо Мх 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 15:15
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
23 Августа 2025 года в 16:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Зенит
Динамо Мх

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо Мх, которое состоится 23 Августа 2025 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияХасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
03.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Зенит2 : 0Динамо Мх
10.05.2025Мир Российская Премьер-лига28-й турДинамо Мх0 : 1Зенит
02.11.2024Мир Российская Премьер-лига14-й турЗенит2 : 1Динамо Мх
16.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й тур2 : 2Зенит
15.08.2025Россия — МФЛ19-й тур1 : 6Зенит
12.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 2-й турЗенит3 : 0
09.08.2025Мир Российская Премьер-лига4-й тур1 : 0Зенит
08.08.2025Россия — МФЛ18-й тур0 : 2Зенит
18.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й тур2 : 0Динамо Мх
12.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 2-й тур1 : 1 3 : 4Динамо Мх
08.08.2025Мир Российская Премьер-лига4-й турДинамо Мх1 : 1
03.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й турДинамо Мх1 : 0
30.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 1-й турДинамо Мх1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Зенит» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М513
2 Краснодар512
3 ЦСКА511
4 Рубин510
5 Балтика59
6 Крылья Советов58
7 Ахмат67
8 Акрон56
9 Зенит56
10 Оренбург66
11 Динамо М55
12 Динамо Мх55
13
Стыковая зона
Спартак М55
14
Стыковая зона
Ростов53
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород53
16
Зона вылета
Сочи51

Отзывы и комментарии к матчу

