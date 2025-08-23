22:16 ()
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Дженоа - Лечче 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 18:30
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
23 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Дженоа
Лечче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Лечче, которое состоится 23 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Лечче
Лечче
1ИталияврНикола Леали
15АнглиязщБрук Нортон-Каффи
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Мартин
73ИталияпзПатрицио Мазини
32ДанияпзМортен Френнруп
23АргентинапзВалентин Карбони
8РумынияпзНиколае Станчу
11ДанияпзАльберт Грёнбек
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
30ИталияврВладимиро Фальконе
21Кот-д'ИвуарзщКрис-Овен Куасси
4АнголазщКиалонда Гаспар
44ПортугалиязщТьягу Габриэль
25ИталиязщАнтонино Галло
29МалипзЛассана Кулибали
75ФранцияпзБальтазар Пьерре
10АлбанияпзМедон Бериша
11Кот-д'ИвуарнпКонан Н'Дри
22ИталиянпФранческо Камарда
7ИспаниянпТете Моренте
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
14.03.2025Италия — Серия А29-й турДженоа2 : 1Лечче
05.01.2025Италия — Серия А19-й турЛечче0 : 0Дженоа
28.01.2024Италия - Серия А22-й турДженоа2 : 1Лечче
22.09.2023Италия - Серия А5-й турЛечче1 : 0Дженоа
19.07.2020Италия - Серия А34-й турДженоа2 : 1Лечче
08.12.2019Италия - Серия А15-й турЛечче2 : 2Дженоа
11.08.2018Кубок Италии3-й раундДженоа4 : 0Лечче
12.08.2016Кубок Италии3-й раундДженоа3 : 2Лечче
04.03.2012Италия - Серия А26-й турЛечче2 : 2Дженоа
16.10.2011Италия - Серия А7-й турДженоа0 : 0Лечче
15.08.2025Кубок Италии1/32 финалаДженоа3 : 0
24.05.2025Италия — Серия А38-й тур1 : 3Дженоа
17.05.2025Италия — Серия А37-й турДженоа2 : 3
11.05.2025Италия — Серия А36-й тур2 : 2Дженоа
05.05.2025Италия — Серия А35-й турДженоа1 : 2
15.08.2025Кубок Италии1/32 финалаЛечче2 : 0
25.05.2025Италия — Серия А38-й тур0 : 1Лечче
18.05.2025Италия — Серия А37-й турЛечче1 : 0
11.05.2025Италия — Серия А36-й тур1 : 1Лечче
03.05.2025Италия — Серия А35-й турЛечче0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Пиза00
2
Лига чемпионов
Кремонезе00
3
Лига чемпионов
Сассуоло00
4
Лига чемпионов
Аталанта00
5
Лига Европы
Кальяри00
6
Лига конференций
Фиорентина00
7 Лацио00
8 Милан00
9 Удинезе00
10 Интер М00
11 Рома00
12 Торино00
13 Болонья00
14 Наполи00
15 Верона00
16 Ювентус00
17 Лечче00
18
Зона вылета
Парма00
19
Зона вылета
Комо00
20
Зона вылета
Дженоа00

Отзывы и комментарии к матчу

