Дженоа - Лечче 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 18:30
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
23 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Лечче, которое состоится 23 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Лечче
Лечче
|1
|вр
|Никола Леали
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|23
|пз
|Валентин Карбони
|8
|пз
|Николае Станчу
|11
|пз
|Альберт Грёнбек
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|21
|зщ
|Крис-Овен Куасси
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэль
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|10
|пз
|Медон Бериша
|11
|нп
|Конан Н'Дри
|22
|нп
|Франческо Камарда
|7
|нп
|Тете Моренте
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|14.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|11.08.2018
|Кубок Италии
|3-й раунд
|4 : 0
|12.08.2016
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 2
|04.03.2012
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 2
|16.10.2011
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 0
|24.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|1 : 3
|17.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|2 : 3
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 2
|05.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|15.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Пиза
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Кремонезе
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Сассуоло
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Фиорентина
|0
|0
|7
|Лацио
|0
|0
|8
|Милан
|0
|0
|9
|Удинезе
|0
|0
|10
|Интер М
|0
|0
|11
|Рома
|0
|0
|12
|Торино
|0
|0
|13
|Болонья
|0
|0
|14
|Наполи
|0
|0
|15
|Верона
|0
|0
|16
|Ювентус
|0
|0
|17
|Лечче
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|0
|0