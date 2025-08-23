Рома - Болонья 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 20:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
23 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Болонья, которое состоится 23 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Болонья
Болонья
|99
|вр
|Миле Свилар
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|18
|нп
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Эван Фергюсон
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|41
|зщ
|Мартин Витик
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 3
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|0 : 0
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 5
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|24.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|1 : 3
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 2
|14.05.2025
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|09.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Пиза
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Кремонезе
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Сассуоло
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Фиорентина
|0
|0
|7
|Лацио
|0
|0
|8
|Милан
|0
|0
|9
|Удинезе
|0
|0
|10
|Интер М
|0
|0
|11
|Рома
|0
|0
|12
|Торино
|0
|0
|13
|Болонья
|0
|0
|14
|Наполи
|0
|0
|15
|Верона
|0
|0
|16
|Ювентус
|0
|0
|17
|Лечче
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|0
|0