Рома - Болонья 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 20:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
23 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Рома
Болонья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Болонья, которое состоится 23 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Болонья
Болонья
99СербияврМиле Свилар
87ИталиязщДаниэле Гиларди
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
2НидерландызщДевайн Ренш
3Испаниязщ Анхелиньо
17ФранцияпзМану Коне
4ИталияпзБриан Кристанте
18АргентинанпМатиас Соуле
21АргентинанпПауло Дибала
11ИрландиянпЭван Фергюсон
1ПольшаврЛукаш Скорупски
29ИталиязщЛоренцо Де Сильвестри
41ЧехиязщМартин Витик
26КолумбиязщДжон Лукуми
22ГрециязщХараламбос Ликояннис
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
21ДанияпзЙенс Одгор
7ИталиянпРиккардо Орсолини
28ИталиянпНиколо Камбьяги
17ИталиянпЧиро Иммобиле
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
12.01.2025Италия — Серия А20-й турБолонья2 : 2Рома
10.11.2024Италия — Серия А12-й турРома2 : 3Болонья
22.04.2024Италия - Серия А33-й турРома1 : 3Болонья
17.12.2023Италия - Серия А16-й турБолонья2 : 0Рома
14.05.2023Италия - Серия АСерия А. 35-й турБолонья0 : 0Рома
04.01.2023Италия - Серия АСерия А. 16-й турРома1 : 0Болонья
01.05.2022Италия - Серия А35-й турРома0 : 0Болонья
01.12.2021Италия - Серия А15-й турБолонья1 : 0Рома
11.04.2021Италия - Серия А30-й турРома1 : 0Болонья
13.12.2020Италия - Серия А11-й турБолонья1 : 5Рома
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 1Рома
06.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20254 : 0Рома
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 2Рома
25.05.2025Италия — Серия А38-й тур0 : 2Рома
18.05.2025Италия — Серия А37-й турРома3 : 1
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 1Болонья
24.05.2025Италия — Серия А38-й турБолонья1 : 3
18.05.2025Италия — Серия А37-й тур3 : 2Болонья
14.05.2025Кубок ИталииФинал0 : 1Болонья
09.05.2025Италия — Серия А36-й тур3 : 1Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Пиза00
2
Лига чемпионов
Кремонезе00
3
Лига чемпионов
Сассуоло00
4
Лига чемпионов
Аталанта00
5
Лига Европы
Кальяри00
6
Лига конференций
Фиорентина00
7 Лацио00
8 Милан00
9 Удинезе00
10 Интер М00
11 Рома00
12 Торино00
13 Болонья00
14 Наполи00
15 Верона00
16 Ювентус00
17 Лечче00
18
Зона вылета
Парма00
19
Зона вылета
Комо00
20
Зона вылета
Дженоа00

