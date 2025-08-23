Ницца - Осер 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 19:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
23 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Осер, которое состоится 23 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Осер
Осер
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|28
|зщ
|Джума Ба
|37
|зщ
|Kojo Peprah Oppeng
|20
|пз
|Том Луше
|99
|пз
|Салис Самед
|6
|пз
|Хишем Будауи
|26
|пз
|Мельвен Бар
|10
|пз
|Софьян Диоп
|7
|пз
|Жереми Бога
|9
|нп
|Теремас Моффи
|16
|вр
|Донован Леон
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|4
|зщ
|Франсиско Сьерральта
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|29
|пз
|Марвен Сеная
|5
|пз
|Кевин Дануа
|42
|пз
|Элиша Овусу
|14
|пз
|Гидеон Менса
|23
|пз
|Ибрахим Осман
|9
|нп
|Тео Бэр
|10
|нп
|Лассин Синайоко
Главные тренеры
|Франк Эз
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|14.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|06.01.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 2
|03.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|31.10.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|21.04.2012
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|11.12.2011
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|12.03.2011
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|30.10.2010
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|6 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|3 : 1
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Тулуза
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Анже
|1
|3
|7
|Осер
|1
|3
|8
|Ренн
|1
|3
|9
|Лилль
|1
|1
|10
|Брест
|1
|1
|11
|Париж
|1
|0
|12
|Метц
|1
|0
|13
|Ланс
|1
|0
|14
|Марсель
|1
|0
|15
|Лорьян
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Нант
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Ницца
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Гавр
|1
|0