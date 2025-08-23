22:17 ()
Онлайн трансляции
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Свернуть список

Ницца - Осер 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 19:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
23 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ницца
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Осер, которое состоится 23 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Осер
Осер
80 Франция вр Йеванн Диуф
33 Франция зщ Антуан Менди
28 Сьерра-Леоне зщ Джума Ба
37 Гана зщ Kojo Peprah Oppeng
20 Франция пз Том Луше
99 Гана пз Салис Самед
6 Алжир пз Хишем Будауи
26 Франция пз Мельвен Бар
10 Франция пз Софьян Диоп
7 Кот-д'Ивуар пз Жереми Бога
9 Нигерия нп Теремас Моффи
16 Гвиана вр Донован Леон
3 Англия зщ Гэбриел Ошо
4 Чили зщ Франсиско Сьерральта
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
29 Франция пз Марвен Сеная
5 Франция пз Кевин Дануа
42 Гана пз Элиша Овусу
14 Гана пз Гидеон Менса
23 Гана пз Ибрахим Осман
9 Канада нп Тео Бэр
10 Мали нп Лассин Синайоко
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
14.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Ницца1 : 1Осер
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Осер2 : 1Ницца
06.01.2024 Кубок Франции 1/32 финала Ницца0 : 0 4 : 2Осер
03.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур Ницца1 : 1Осер
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Осер1 : 1Ницца
31.10.2018 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Ницца3 : 2Осер
21.04.2012 Франция - Лига 1 33-й тур Ницца1 : 0Осер
11.12.2011 Франция - Лига 1 17-й тур Осер2 : 1Ницца
12.03.2011 Франция - Лига 1 27-й тур Ницца1 : 0Осер
30.10.2010 Франция - Лига 1 11-й тур Осер2 : 0Ницца
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Ницца0 : 1
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Ницца
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ницца0 : 2
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Ницца6 : 0
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур 2 : 0Ницца
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Осер1 : 0
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 3 : 1Осер
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Осер1 : 1
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Осер1 : 2
27.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур 0 : 4Осер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако13
2
Лига чемпионов
Лион13
3
Лига чемпионов
ПСЖ13
4
Лига чемпионов
Страсбург13
5
Лига Европы
Тулуза13
6
Лига конференций
Анже13
7 Осер13
8 Ренн13
9 Лилль11
10 Брест11
11 Париж10
12 Метц10
13 Ланс10
14 Марсель10
15 Лорьян10
16
Стыковая зона
Нант10
17
Зона вылета
Ницца10
18
Зона вылета
Гавр10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close