Гоу Эхед Иглс - Спарта 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 16:30
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
23 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Спарта, которое состоится 23 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды).
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Спарта
Роттердам
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|8
|пз
|Эверт Линторст
|7
|пз
|Якоб Бреум
|17
|пз
|Матис Сюре
|18
|нп
|Рихонелл Маргарет
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|6
|пз
|Джошуа Китолано
|8
|пз
|Пелле Клемент
|10
|пз
|Юлиан Бас
|11
|нп
|Аюб Ауфкир
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|7
|нп
|Сайфалла Лтайеф
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|14.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 2
|21.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 2
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 0
|12.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 1
|27.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|28.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|24.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|26-й тур
|6 : 1
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 2
|08.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 2
|03.08.2025
|Суперкубок Нидерландов 2025
|Финал
|2 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|5 : 3
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|6 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|2
|6
| 4
Лига Европы
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|2
|4
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|2
|4
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|2
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|2
|3
|9
|Гронинген
|2
|3
|10
|Спарта
|2
|3
|11
|Гоу Эхед Иглс
|2
|2
|12
|Волендам
|2
|2
|13
|Фортуна
|2
|1
|14
|Херенвен
|2
|1
|15
|Твенте
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|2
|0