Гоу Эхед Иглс - Спарта 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 16:30
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
23 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Спарта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Спарта, которое состоится 23 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Спарта
Роттердам
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Индонезия зщ Дин Джеймс
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
7 Дания пз Якоб Бреум
17 Бельгия пз Матис Сюре
18 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
3 Нидерланды зщ Marvin Young
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
6 Норвегия пз Джошуа Китолано
8 Нидерланды пз Пелле Клемент
10 Нидерланды пз Юлиан Бас
11 Нидерланды нп Аюб Ауфкир
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
7 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
14.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0Спарта
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Спарта1 : 1 4 : 5Гоу Эхед Иглс
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Спарта1 : 2Гоу Эхед Иглс
21.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Спарта0 : 2Гоу Эхед Иглс
22.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 0Спарта
12.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Спарта2 : 1Гоу Эхед Иглс
27.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Спарта
12.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Спарта1 : 0Гоу Эхед Иглс
28.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0Спарта
24.02.2019 Нидерланды - Первый дивизион 26-й тур Спарта6 : 1Гоу Эхед Иглс
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
08.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 2Гоу Эхед Иглс
03.08.2025 Суперкубок Нидерландов 2025 Финал 2 : 1Гоу Эхед Иглс
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 5 : 3Гоу Эхед Иглс
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Спарта2 : 1
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 6 : 1Спарта
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Спарта1 : 3
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 1Спарта
10.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 0 : 3Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген26
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен26
3
Лига чемпионов
Фейеноорд26
4
Лига Европы
ПЕК Зволле26
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс24
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт23
8
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда23
9 Гронинген23
10 Спарта23
11 Гоу Эхед Иглс22
12 Волендам22
13 Фортуна21
14 Херенвен21
15 Твенте20
16
Стыковая зона
Телстар20
17
Зона вылета
Эксельсиор20
18
Зона вылета
Хераклес20

