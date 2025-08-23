ПСВ Эйндховен - Гронинген 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 18:45
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
23 Августа 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гронинген, которое состоится 23 Августа 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гронинген
Гронинген
|32
|вр
|Матей Коварж
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|8
|зщ
|Серджино Дест
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|нп
|Иван Перишич
|7
|нп
|Рубен ван Боммел
|21
|вр
|Хидде Юрьюс
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|43
|зщ
|Марвин Персман
|2
|зщ
|Wouter Prins
|8
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|10
|пз
|Юнес Таха
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
|Петер Бош
|Дик Люккин
История личных встреч
|05.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 3
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|5 : 0
|11.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|6 : 0
|23.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 2
|16.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|5 : 2
|24.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 0
|13.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 3
|08.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 1
|25.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 1
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|6 : 1
|03.08.2025
|Суперкубок Нидерландов 2025
|Финал
|2 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 1
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|2
|6
| 4
Лига Европы
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|2
|4
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|2
|4
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|2
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|2
|3
|9
|Гронинген
|2
|3
|10
|Спарта
|2
|3
|11
|Гоу Эхед Иглс
|2
|2
|12
|Волендам
|2
|2
|13
|Фортуна
|2
|1
|14
|Херенвен
|2
|1
|15
|Твенте
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|2
|0