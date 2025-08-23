22:17 ()
ПСВ Эйндховен - Гронинген 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 18:45
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
23 Августа 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Гронинген

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гронинген, которое состоится 23 Августа 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Гронинген
Гронинген
32 Чехия вр Матей Коварж
25 Франция зщ Килианн Сильдилья
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
8 США зщ Серджино Дест
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
5 Хорватия нп Иван Перишич
7 Нидерланды нп Рубен ван Боммел
21 Нидерланды вр Хидде Юрьюс
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
43 Бельгия зщ Марвин Персман
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
10 Марокко пз Юнес Таха
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
26 Нидерланды нп Том ван Берген
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
05.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гронинген1 : 3ПСВ Эйндховен
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур ПСВ Эйндховен5 : 0Гронинген
11.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПСВ Эйндховен6 : 0Гронинген
23.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гронинген4 : 2ПСВ Эйндховен
16.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Гронинген0 : 1ПСВ Эйндховен
28.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур ПСВ Эйндховен5 : 2Гронинген
24.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Гронинген
13.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Гронинген1 : 3ПСВ Эйндховен
08.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гронинген0 : 1ПСВ Эйндховен
25.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Гронинген
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 0 : 2ПСВ Эйндховен
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1
03.08.2025 Суперкубок Нидерландов 2025 Финал ПСВ Эйндховен2 : 1
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Гронинген2 : 1
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 4 : 1Гронинген
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 0Гронинген
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гронинген2 : 2
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 3 : 0Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген26
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен26
3
Лига чемпионов
Фейеноорд26
4
Лига Европы
ПЕК Зволле26
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс24
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт23
8
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда23
9 Гронинген23
10 Спарта23
11 Гоу Эхед Иглс22
12 Волендам22
13 Фортуна21
14 Херенвен21
15 Твенте20
16
Стыковая зона
Телстар20
17
Зона вылета
Эксельсиор20
18
Зона вылета
Хераклес20

Copyright © 2009-2024
