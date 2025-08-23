Телстар - Волендам 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 21:00
23 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Волендам, которое состоится 23 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телстар
Велзен
Волендам
Волендам
История личных встреч
|25.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 0
|30.08.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|1-й тур
|2 : 2
|14.02.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 1
|20.09.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 2
|26.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 1
|21.12.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|19-й тур
|1 : 0
|23.02.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|26-й тур
|5 : 2
|06.10.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|8-й тур
|3 : 4
|15.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 0
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 2
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 5
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|2
|6
| 4
Лига Европы
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|2
|4
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|2
|4
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|2
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|2
|3
|9
|Гронинген
|2
|3
|10
|Спарта
|2
|3
|11
|Гоу Эхед Иглс
|2
|2
|12
|Волендам
|2
|2
|13
|Фортуна
|2
|1
|14
|Херенвен
|2
|1
|15
|Твенте
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|2
|0