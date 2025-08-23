22:17 ()
Телстар - Волендам 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 21:00
23 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Телстар
Волендам

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Волендам, которое состоится 23 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
Волендам
Волендам
История личных встреч
25.04.2021 Нидерланды - Первый дивизион 35-й тур Волендам2 : 0Телстар
30.08.2020 Нидерланды - Первый дивизион 1-й тур Телстар2 : 2Волендам
14.02.2020 Нидерланды - Первый дивизион 26-й тур Волендам1 : 1Телстар
20.09.2019 Нидерланды - Первый дивизион 7-й тур Телстар1 : 2Волендам
26.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 37-й тур Телстар1 : 1Волендам
21.12.2018 Нидерланды - Первый дивизион 19-й тур Волендам1 : 0Телстар
23.02.2018 Нидерланды - Первый дивизион 26-й тур Телстар5 : 2Волендам
06.10.2017 Нидерланды - Первый дивизион 8-й тур Волендам3 : 4Телстар
15.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Телстар0 : 2
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 0Телстар
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 0Телстар
31.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд Телстар3 : 0
31.10.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 0Телстар
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Волендам2 : 2
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 1Волендам
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 0Волендам
31.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 5Волендам
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Волендам1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген26
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен26
3
Лига чемпионов
Фейеноорд26
4
Лига Европы
ПЕК Зволле26
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс24
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт23
8
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда23
9 Гронинген23
10 Спарта23
11 Гоу Эхед Иглс22
12 Волендам22
13 Фортуна21
14 Херенвен21
15 Твенте20
16
Стыковая зона
Телстар20
17
Зона вылета
Эксельсиор20
18
Зона вылета
Хераклес20

