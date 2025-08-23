Шальке-04 - Бохум 23 Августа прямая трансляция

22:19 ()
Начало трансляции: 23-08-2025 20:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
23 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Шальке-04
Бохум

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Бохум, которое состоится 23 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бохум
Бохум
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
04.03.2023 Германия - Бундеслига 23-й тур Бохум0 : 2Шальке-04
10.09.2022 Германия - Бундеслига 6-й тур Шальке-043 : 1Бохум
23.01.2010 Германия - Бундеслига 19-й тур Бохум2 : 2Шальке-04
16.08.2009 Германия - Бундеслига 2-й тур Шальке-043 : 0Бохум
14.02.2009 Германия - Бундеслига 20-й тур Бохум2 : 1Шальке-04
30.08.2008 Германия - Бундеслига 3-й тур Шальке-041 : 0Бохум
06.05.2008 Германия - Бундеслига 32-й тур Бохум0 : 3Шальке-04
01.12.2007 Германия - Бундеслига 15-й тур Шальке-041 : 0Бохум
27.04.2007 Германия - Бундеслига 31-й тур Бохум2 : 1Шальке-04
24.11.2006 Германия - Бундеслига 14-й тур Шальке-042 : 1Бохум
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1 ДВШальке-04
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 0Шальке-04
01.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Шальке-042 : 1
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Шальке-041 : 2
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 0Шальке-04
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3 ДВБохум
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Бохум2 : 0
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 4 : 1Бохум
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бохум0 : 2
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 0 : 2Бохум
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арминия26
2
Повышение
Дармштадт 9826
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-9626
4 Айнтрахт Б26
5 Эльверсберг36
6 Падерборн 0724
7 Карлсруэ24
8 Пройссен Мюнстер34
9 Гройтер Фюрт23
10 Магдебург23
11 Шальке-0423
12 Бохум23
13 Кайзерслаутерн33
14 Герта21
15 Динамо Др20
16
Стыковая зона
Хольштайн20
17
Зона вылета
Нюрнберг30
18
Зона вылета
Фортуна20

