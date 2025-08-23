22:19 ()
Корона - Мотор 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 17:30
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
23 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Корона
Мотор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Мотор, которое состоится 23 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Мотор
Люблин
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Корона1 : 0Мотор
04.08.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Мотор1 : 1Корона
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 1Корона
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Корона3 : 0
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 1Корона
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Корона0 : 2
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 2 : 0Корона
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Мотор0 : 0
11.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 3Мотор
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 4 : 1Мотор
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Мотор1 : 0
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 3Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк513
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия510
3
Квалификация Лиги конференций
Гурник З59
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония49
5 Радомяк68
6 Нецеча68
7 Легия47
8 Видзев57
9 Лех П47
10 Ракув46
11 Мотор45
12 Заглембе Л45
13 Корона55
14 Арка55
15 ГКС Катовице54
16
Зона вылета
Погонь54
17
Зона вылета
Пяст31
18
Зона вылета
Лехия5-3

